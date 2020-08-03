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Вдову рэпера Картрайта арестовали на два месяца по подозрению в убийстве

Марину Кохал, у которой на свободе остался ребенок, остправили в СИЗО на два месяца. Следствие считает, что она убила и расчленила супруга
Марина Кохал
Марина Кохал (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Марину Кохал, вдову рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом в Telegram сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщину арестовали на два месяца, до 30 сентября.

«Следствие утверждает, что Кохал не позднее 23:40 29 июля 2020 года неустановленным способом, но умышленно и с целью причинения смерти Юшко, находясь в квартире дома на Невском проспекте, убила Юшко, а затем расчленила его труп с целью сокрытия следов преступления», — говорится в сообщении.

Защита Кохал настаивала на том, чтобы ее отправили под домашний арест. Следствие настаивало на том, чтобы ее отправили в СИЗО из-за тяжести преступления, в котором ее обвиняют. Кроме того, обвинение заявляло, что она «может оказать давление на свидетелей, хоть их круг пока и не определен».

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Энди Картрайт (Александр Юшко)

Тело Юшко обнаружили 29 июля, труп был расчленен и лежал в пакетах в холодильнике. Кохал тогда сообщила, что рэпер умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиков, а она расчленила его тело, чтобы скрыть причину «бесславной» смерти. В квартире следователи изъяли использовавшиеся ею молоток, нож, разделочную доску, ножовку по металлу, пластиковый таз, наволочку.

На следующий день в СК завели дело об убийстве. 31 июля стало известно, что Кохал задержали в статусе подозреваемой в убийстве. Life и НТВ со ссылкой на следователей сообщили, что Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице. По данным Life, следователи нашли в телефонах супругов переписку, из которой следует, что рэпер изменял жене. Адвокат Кохал эти сообщения не подтвердила.

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У Картрайта (Юшко) остался ребенок, его передали родственникам погибшего.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: убийство, Санкт-Петербург
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