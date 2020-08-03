Вдову рэпера Картрайта арестовали на два месяца по подозрению в убийстве

Марину Кохал, у которой на свободе остался ребенок, остправили в СИЗО на два месяца. Следствие считает, что она убила и расчленила супруга

Марина Кохал (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Марину Кохал, вдову рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом в Telegram сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщину арестовали на два месяца, до 30 сентября.

«Следствие утверждает, что Кохал не позднее 23:40 29 июля 2020 года неустановленным способом, но умышленно и с целью причинения смерти Юшко, находясь в квартире дома на Невском проспекте, убила Юшко, а затем расчленила его труп с целью сокрытия следов преступления», — говорится в сообщении.

Защита Кохал настаивала на том, чтобы ее отправили под домашний арест. Следствие настаивало на том, чтобы ее отправили в СИЗО из-за тяжести преступления, в котором ее обвиняют. Кроме того, обвинение заявляло, что она «может оказать давление на свидетелей, хоть их круг пока и не определен».