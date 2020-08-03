Адвокат опровергла сообщения о планах рэпера Картрайта уйти к любовнице

Энди Картрайт (Александр Юшко) (Фото: kararatrait / VK)

Адвокат Ирина Скурту, защищающая Марину Кохал, которую правоохранительные органы подозревают в убийстве ее мужа — украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), — не может подтвердить сообщения СМИ о том, что рэпер собирался уйти к любовнице. Об этом Скурту рассказала в беседе с РБК.

«В первый день, когда я увидела мою клиентку, я задавала те же самые вопросы: есть ли любовница, были ли ссоры, материальные претензии. Она все отрицала. Говорила, что у него были проблемы с алкоголем, из-за пандемии — с наркотиками. По поводу новых обстоятельств ничего пояснить не могу», — отметила Скурту.

РБК направил запрос в пресс-службу ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ранее Life и НТВ со ссылкой на следователей сообщили, что Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице. По данным Life, следователи нашли в телефонах супругов переписки, из которых следует, что рэпер изменял жене. Кроме того, Картрайт несколько раз оставался ночевать у своей новой возлюбленной, чей адрес есть в сообщениях. В ближайшее время девушку допросят, передает издание.

Расчлененное тело Картрайта обнаружили 29 июля в квартире в центре Санкт-Петербурга.