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Адвокат опровергла сообщения о планах рэпера Картрайта уйти к любовнице

Энди Картрайт (Александр Юшко)
Энди Картрайт (Александр Юшко) (Фото: kararatrait / VK)

Адвокат Ирина Скурту, защищающая Марину Кохал, которую правоохранительные органы подозревают в убийстве ее мужа — украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), — не может подтвердить сообщения СМИ о том, что рэпер собирался уйти к любовнице. Об этом Скурту рассказала в беседе с РБК.

«В первый день, когда я увидела мою клиентку, я задавала те же самые вопросы: есть ли любовница, были ли ссоры, материальные претензии. Она все отрицала. Говорила, что у него были проблемы с алкоголем, из-за пандемии — с наркотиками. По поводу новых обстоятельств ничего пояснить не могу», — отметила Скурту.

РБК направил запрос в пресс-службу ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ранее Life и НТВ со ссылкой на следователей сообщили, что Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице. По данным Life, следователи нашли в телефонах супругов переписки, из которых следует, что рэпер изменял жене. Кроме того, Картрайт несколько раз оставался ночевать у своей новой возлюбленной, чей адрес есть в сообщениях. В ближайшее время девушку допросят, передает издание.

Расчлененное тело Картрайта обнаружили 29 июля в квартире в центре Санкт-Петербурга.

Жене умершего рэпера Картрайта продлили срок задержания
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Марина Кохал и Александр Юшко

Следствие обвинило в убийстве жену рэпера Марину Кохал. В СК сообщили, что причиной преступления стал конфликт на почве неприязненных отношений. При этом сама Кохал заявила, что Картрайт умер от передозировки наркотиками и она расчленила его тело, чтобы скрыть причину «бесславной» смерти.

Кохал задержали 31 июля. На следующий день Смольнинский районный суд продлил ей срок задержания на 72 часа.

Теги: рэпер, убийство, новости
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