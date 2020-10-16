В Петербурге суд продлил срок задержания теще убитого рэпера Картрайта

Полицейский автомобиль у здания Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Суд в Петербурге продлил на трое суток срок задержания тещи рэпера Энди Картрайта Елены Кохал, которую подозревают в пособничестве при его убийстве. Об этом объединенная пресс-служба судов города сообщила в Telegram.

«Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа Елене Кохал», — сказали в пресс-службе.

Кохал подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК России (пособничество в убийстве).

Согласно данным следствия, ее дочь Марина Кохал в ходе личного конфликта при пособничестве матери убила Александра Юшко (Энди Картрайта). Как считают следователи, после Марина Кохал и ее мать, чтобы скрыть следы преступления, расчленили труп и попытались от него избавиться.