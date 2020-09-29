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В Петербурге суд продлил арест жене рэпера Картрайта

Марина Кохал (справа)
Марина Кохал (справа) (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга на месяц продлил арест жене украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Сторона защиты выступала против продления меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд поддержал требования обвинения и продлил срок содержания Кохал в СИЗО до 30 ноября.

Вдову рэпера Картрайта арестовали на два месяца по подозрению в убийстве
Общество
Марина Кохал

Расчлененное тело рэпера нашли в квартире в центре Петербурга в начале июля. В СК считают, что мужчину убила его жена из-за конфликта на почве неприязненных отношений, после чего расчленила тело для дальнейшего сокрытия следов преступления.

Сама Кохал говорила, что рэпер умер от передозировки наркотиков, а она расчленила тело, чтобы скрыть причину «бесславной» смерти. В начале августа суд арестовал Кохал на два месяца.

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