В квартире в Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера

Александр Юшко (Энди Картрайт) (Фото: kararatrait / VK)

В квартире в центре Санкт-Петербурга нашли расчлененное тело украинского рэпера Александр Юшко (Энди Картрайт). Об этом сообщили источники ТАСС и «Интерфакса».

Собеседник ТАСС уточнил, что останки мужчины лежали в холодильнике квартиры в пакетах. По предварительным данным, они принадлежат Картрайту. «Задержана женщина, предположительно его сожительница», — отметил источник агентства.

Источник «Интерфакса» добавил, что сожительница рэпера 36-летняя Марина Кохал 29 июля рассказала своему адвокату, что Картрайт четыре дня назад умер от передозировки наркотиками, после чего она расчленила тело и «искала способ его скрыть». Защитник обратился в полицию.

В квартире изъяли биоматериалы, молоток, нож, разделочную доску, ножовку по металлу, пластиковый таз, наволочку.