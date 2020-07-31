СК назвал причину убийства рэпера Энди Картрайта его женой

По версии следствия, супруга рэпера Марина Кохал совершила убийство в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений. Расчлененное тело ее мужа было найдено в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля

Александр Юшко (Фото: kkkartrait / Instagram)

Следствие предъявило обвинение жене убитого в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сообщение об этом опубликовано на сайте Следственного комитета.

Как сообщили в ведомстве, обвиняемая «неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу», причиной преступления стал конфликт на почве неприязненных отношений. Позже обвиняемая расчленила тело «с целью сокрытия следов преступления».

СК намерен ходатайствовать об аресте супруги рэпера. Следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и назначило ряд судебных экспертиз.

Накануне жену Александра Юшко (выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт) Марину Кохал задержали по делу об убийстве в качестве подозреваемой. Кохал сообщила, что рэпер умер от передозировки наркотиками, и она расчленила его тело, чтобы скрыть причину «бесславной» смерти.

У Юшко остался ребенок, его передали родственникам погибшего.