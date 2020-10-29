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Суд продлил арест жены убитого рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд в Санкт-Петербурге продлил арест Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом объединенная пресс-служба судов города сообщила в Telegram.

Согласно решению суда, арест Кохал продлен до 30 декабря.

В пресс-службе рассказали, что адвокаты обвиняемой настаивали на домашнем аресте, ссылаясь на готовность экспертизы о причинах смерти мужчины. Однако адвокаты потерпевших и следователь не были ознакомлены с ними.

Адвокаты Кохал просили суд отложить рассмотрение ходатайства для приобщения экспертизы, однако суд отказал, сославшись на нормы Уголовно-процессуального кодекса.

СК назвал спланированным убийство рэпера Картрайта его женой
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Вдова украинского рэпера Александра Юшко&nbsp;(Энди Картрайт) Марина Кохал, обвиняемая в его убийстве

Убийство Александра Юшко произошло в конце июля. Его жену, Марину Кохал, задержали после обнаружения тела рэпера. Суд арестовал ее на два месяца, а позже продлил арест.

Кохал утверждала, что ее супруг умер от передозировки наркотиков и не признала свою вину.

Позднее, 14 октября, задержали тещу рэпера Елену Кохал по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК России (пособничество в убийстве).

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По версии следствия, Марина Кохал в ходе личного конфликта при пособничестве матери убила Александра Юшко, а чтобы скрыть следы преступления, они расчленили труп и попытались от него избавиться.
 

суд арест рэпер убийство
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