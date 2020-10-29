Суд продлил арест жены убитого рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд в Санкт-Петербурге продлил арест Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом объединенная пресс-служба судов города сообщила в Telegram.



Согласно решению суда, арест Кохал продлен до 30 декабря.

В пресс-службе рассказали, что адвокаты обвиняемой настаивали на домашнем аресте, ссылаясь на готовность экспертизы о причинах смерти мужчины. Однако адвокаты потерпевших и следователь не были ознакомлены с ними.

Адвокаты Кохал просили суд отложить рассмотрение ходатайства для приобщения экспертизы, однако суд отказал, сославшись на нормы Уголовно-процессуального кодекса.

Убийство Александра Юшко произошло в конце июля. Его жену, Марину Кохал, задержали после обнаружения тела рэпера. Суд арестовал ее на два месяца, а позже продлил арест.