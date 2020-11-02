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Пандемия коронавируса ,  
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Глава «Вектора» назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Ринат Максютов
Ринат Максютов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Массовую вакцинацию препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» планируется начать в 2021 году, до этого, в ноябре или декабре 2020 года, начнутся пострегистрационные исследования. Об этом сообщил в интервью порталу стопкоронавирус.рф. директор новосибирского центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Начало нескольких пострегистрационных исследований запланировано на ноябрь—декабрь 2020 года. Они продлятся шесть месяцев с даты вакцинации последнего добровольца», — сказал Максютов.

Предполагается, что в этих исследованиях примут участие порядка 40 тыс. добровольцев.

Максютов добавил, что для россиян данная вакцина будет бесплатной, а ставить прививки будут на добровольной основе.

«Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России, приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат работники медицинских организаций (все сотрудники), образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других)», — пояснил Максютов.

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Фото:sputnikvaccine.com

Исследования «ЭпиВакКороны» с участием добровольцев начались 27 июля. По данным Роспотребнадзора, у всех испытуемых, которые получили двукратную дозу, сформировался иммунитет. 8 сентября была выписана из стационара заключительная группа участников из 20 человек, они чувствуют себя хорошо.

Вакцина под названием «ЭпиВакКорона» стала вторым препаратом, разработанным в России от коронавируса. О его регистрации президент России Владимир Путин сообщил в середине октября.

Первую вакцину под названием «Спутник-V» разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). О ее разработке Путин объявил в середине августа.

В середине октября Владимир Путин заявил, что третья вакцина, над которой работает научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, уже «на подходе».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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