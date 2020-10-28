В Роспотребнадзоре исключили тотальное закрытие бизнеса в Москве

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Москве не будут вводится ограничительные меры, которые приведут к тотальному закрытию бизнеса. Об этом заявила на заседании Мосгордумы глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, передает «Интерфакс».

«Было принято решение, что бизнес тотально закрываться не будет, только точечные надзорные мероприятия будут выявлять нарушителей, которые не соблюдают несложные требования», — сказала Андреева.



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