Роспотребнадзор выступил за запрет развлечений в ночное время

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Роспотребнадзор предписал губернаторам регионов ужесточить нормы масочного режима, а также указал им на необходимость своевременного принятия иных противоэпидемических мер. Соответствующее постановление «в связи с продолжающимся глобальным распространением» коронавирусной инфекции COVID-19 подписала руководитель ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.

В документе, в частности, говорится о желательности введения запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 6:00. Под запрет должны попасть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

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