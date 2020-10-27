Владельцы ресторанов оценили влияние новых ограничений на бизнес

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Рекомендации Роспотребнадзора по ограничению работы общественных заведений в ночное время направлены в первую очередь не против ресторанов, а против ночных клубов и баров. Несмотря на это, рестораны тоже «попадают под раздачу» и могут потерять часть выручки, заявил РБК вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Сергей Миронов.

«Эта мера направлена в первую очередь не против ресторанов, а против баров и клубов, где, по мнению Роспотребнадзора, трудно соблюдать социальную дистанцию. Рестораны просто «попадают под раздачу» вместе с ними из-за ограничения по времени до 23:00», — заявил он РБК.

По его словам, такая инициатива ведомства может привести к снижению доходов таких заведений. «Еще минус один час работы — тоже падение выручки», — пояснил он.

При этом, по мнению Миронова, это не самая большая проблема для ресторанного бизнеса. По его словам, сейчас большинство заведений работают в минус, так как еще не смогли оправиться от последствий весенних ограничений. Однако прекращение работы может принести владельцам еще большие потери, чем работа в убыток.