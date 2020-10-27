Владельцы ресторанов оценили влияние новых ограничений на бизнес

Сильнее всего от решения Роспотребнадзора пострадают бары в туристических городах, считает управляющая сетевым рестораном «Брюгге» в Ярославле Анна Морозова.
«Сочи, Новороссийск. Люди целенаправленно едут туда отдыхать с перспективой продолжения вечера, не просто чтобы поесть, — пояснила она РБК. — Это очень плачевно скажется, ведь сильно ударит по дням, когда люди празднуют дни рождения, какие-то мероприятия. То есть дни, когда мы заработаем больше всего денег».
Аналогичную точку зрения высказал арт-директор молодежного бара «Nebar» в Санкт-Петербурге Гордей Деньщиков.
«Со вчерашнего дня мы не работаем после 23:00. Это очень грустная история. Мы стараемся больше ставить дневные партнерские мероприятия, вечерние партнерские мероприятия. Но это совершенно нетипично для заведения, которое имеет статус места веселого, «угарного», — объяснил он.
Деньщиков рассказал, что шеф-повар его заведения даже разработал новое меню, но это вряд ли поможет бару выйти в плюс.
Кроме того, по словам арт-директора, рекомендации Роспотребнадзора не внесут особых изменений в текущую эпидемиологическую ситуацию и не снизят уровень заболеваемости коронавирусом. По его опыту, клиенты выходят на танцпол в 21:00, а не в 23:00, поэтому снизить перспективы заболеть не удастся.
Если столичные власти введут предписанные ведомством ограничения, это может привести к полному закрытию многих московских баров. Об этом РБК рассказал совладелец караоке-бара «Bowie» в Москве Евгений Мяленков.
«Многие уже закрываются в регионах. Кто-то пытается перемещать вечеринки на более раннее время, до одиннадцати. Не знаю, насколько это получится», — считает он.
По словам Мяленкова, введение QR-кодов для входа уже уменьшило число посетителей его заведения примерно на 15–20%, что значительно сокращает доход бизнеса.
Утром 27 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому региональным властям рекомендуется ввести запрет на работу баров и ресторанов с 23:00 до 06:00. Большинство администраций выполнили предписание ведомства, однако столичные власти вводить ограничения отказались. По словам главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, введенная ранее система регистрации посетителей по QR-коду и так «работает достаточно четко», что ее можно распространить и на другие заведения.
По данным оперативного штаба, только за минувшие сутки коронавирусом заразились более 16,5 тыс. человек. Во время первой волны весной 2020 года такие высокие показатели в России не наблюдались. Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Москве и Санкт-Петербурге — 4312 и 721 соответственно. Всего за время пандемии в стране COVID-19 заболели более 1,5 млн человек.