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Пандемия коронавируса ,  
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Владельцы ресторанов оценили влияние новых ограничений на бизнес

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Рекомендации Роспотребнадзора по ограничению работы общественных заведений в ночное время направлены в первую очередь не против ресторанов, а против ночных клубов и баров. Несмотря на это, рестораны тоже «попадают под раздачу» и могут потерять часть выручки, заявил РБК вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Сергей Миронов.

«Эта мера направлена в первую очередь не против ресторанов, а против баров и клубов, где, по мнению Роспотребнадзора, трудно соблюдать социальную дистанцию. Рестораны просто «попадают под раздачу» вместе с ними из-за ограничения по времени до 23:00», — заявил он РБК.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

По его словам, такая инициатива ведомства может привести к снижению доходов таких заведений. «Еще минус один час работы — тоже падение выручки», — пояснил он.

При этом, по мнению Миронова, это не самая большая проблема для ресторанного бизнеса. По его словам, сейчас большинство заведений работают в минус, так как еще не смогли оправиться от последствий весенних ограничений. Однако прекращение работы может принести владельцам еще большие потери, чем работа в убыток.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Сильнее всего от решения Роспотребнадзора пострадают бары в туристических городах, считает управляющая сетевым рестораном «Брюгге» в Ярославле Анна Морозова.

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«Сочи, Новороссийск. Люди целенаправленно едут туда отдыхать с перспективой продолжения вечера, не просто чтобы поесть, — пояснила она РБК. — Это очень плачевно скажется, ведь сильно ударит по дням, когда люди празднуют дни рождения, какие-то мероприятия. То есть дни, когда мы заработаем больше всего денег».

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Фото:Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Аналогичную точку зрения высказал арт-директор молодежного бара «Nebar» в Санкт-Петербурге Гордей Деньщиков.

«Со вчерашнего дня мы не работаем после 23:00. Это очень грустная история. Мы стараемся больше ставить дневные партнерские мероприятия, вечерние партнерские мероприятия. Но это совершенно нетипично для заведения, которое имеет статус места веселого, «угарного», — объяснил он.

Деньщиков рассказал, что шеф-повар его заведения даже разработал новое меню, но это вряд ли поможет бару выйти в плюс.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Кроме того, по словам арт-директора, рекомендации Роспотребнадзора не внесут особых изменений в текущую эпидемиологическую ситуацию и не снизят уровень заболеваемости коронавирусом. По его опыту, клиенты выходят на танцпол в 21:00, а не в 23:00, поэтому снизить перспективы заболеть не удастся.

Если столичные власти введут предписанные ведомством ограничения, это может привести к полному закрытию многих московских баров. Об этом РБК рассказал совладелец караоке-бара «Bowie» в Москве Евгений Мяленков.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Многие уже закрываются в регионах. Кто-то пытается перемещать вечеринки на более раннее время, до одиннадцати. Не знаю, насколько это получится», — считает он.

По словам Мяленкова, введение QR-кодов для входа уже уменьшило число посетителей его заведения примерно на 15–20%, что значительно сокращает доход бизнеса.

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Фото:ТАСС

Утром 27 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому региональным властям рекомендуется ввести запрет на работу баров и ресторанов с 23:00 до 06:00. Большинство администраций выполнили предписание ведомства, однако столичные власти вводить ограничения отказались. По словам главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, введенная ранее система регистрации посетителей по QR-коду и так «работает достаточно четко», что ее можно распространить и на другие заведения.

По данным оперативного штаба, только за минувшие сутки коронавирусом заразились более 16,5 тыс. человек. Во время первой волны весной 2020 года такие высокие показатели в России не наблюдались. Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Москве и Санкт-Петербурге — 4312 и 721 соответственно. Всего за время пандемии в стране COVID-19 заболели более 1,5 млн человек.

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