Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Более трети компаний России по итогам марта-мая 2020 года остались в убытке, потеряв 1,65 трлн руб., сообщает FinExpertiza

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте-мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%, сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В отчете, поступившем в РБК, такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. До сих пор худшим считался показатель 2017 года, когда прибыль российских компаний упала на 28%.

Общая прибыль российского бизнеса за весну 2020 года составила, по данным FinExpertiza, 1,4 трлн руб.: более трети компаний получили убыток в 1,65 трлн руб., а оставшиеся — прибыль в 3,05 трлн руб. Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд руб. Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля.

Несмотря ни на что, в большинстве регионов России бизнес по итогам трех весенних месяцев все-таки получил прибыль, отмечает FinExpertiza. Однако в 16 регионах финансовые показатели ухудшились настолько, что бизнес здесь сгенерировал чистый убыток. По объему потерь лидерами оказались: