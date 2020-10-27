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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки ухудшения ситуации с COVID-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в России снова может обостриться в феврале-марте 2021 года. Такое мнение в интервью «РИА Новости» выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Для того, чтобы эпидемия COVID-19 пошла на спад, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител, считает эксперт.

Пшеничная отметила, что летних показателей можно ожидать только к лету следующего года.

«После новогодних праздников в феврале-марте эпидемический процесс снова интенсифицируется, и к летним показателям мы вернемся, скорее всего, ближе к лету», — добавила эксперт.

В Роспотребнадзоре оценили сроки спада заболеваемости COVID-19 в России
Общество

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов дал прогноз относительно улучшения ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, в России ситуация может стабилизироваться в первой декаде декабря. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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