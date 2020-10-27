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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре дали прогноз по выходу России на плато по коронавирусу

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 может стабилизироваться в России в первой декаде декабря. Такой прогноз в интервью агентству ТАСС дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, — это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста», — сказал эксперт.

Горелов считает, что выход из эпидемического процесса может случиться быстрее, потому что Москва включилась в него раньше по сравнению с российскими регионами, где рост числа пациентов с COVID-19 начался позже.

Эксперт полагает, что в долгосрочной перспективе пройти к нулевому показателю удастся.

«Но мы знаем абсолютно четко, что на сегодня переболели менее 1% на планете Земля, в том числе и в России. Если переболеет 30%, темпы прироста замедлятся, а после 60-70% иммунной прослойки коллективного иммунитета мы выйдем на ситуацию, когда вирус перейдет в сезонный, тогда и ситуация будет более предсказуемая. Повторяюсь, что быстрее достичь этих сроков нам поможет вакцинация», — добавил Горелов.

Инфекционист отказался считать итоги одного дня выходом России на плато
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

23 октября вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил РБК, что Россия может выйти на плато по количеству заболевших коронавирусной инфекцией через одну-две недели.

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«Я думаю, что мы на плато выйдем достаточно скоро, где-то в ближайшие недели две. Другой вопрос, что на этом плато мы можем долго остаться, а плато это на высоком уровне», — сказал Альтштейн.

По его словам, сроки нахождения на плато зависят от того, как население будет соблюдать противоэпидемические меры.

В свою очередь, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Виктор Зуев спрогнозировал, что эпидемиологическая ситуация в России может стабилизироваться летом 2021 года. Специалист предположил, что значительные улучшения в ситуации с распространением вируса можно будет наблюдать в июле следующего года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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