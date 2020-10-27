В Роспотребнадзоре дали прогноз по выходу России на плато по коронавирусу

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 может стабилизироваться в России в первой декаде декабря. Такой прогноз в интервью агентству ТАСС дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, — это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста», — сказал эксперт.

Горелов считает, что выход из эпидемического процесса может случиться быстрее, потому что Москва включилась в него раньше по сравнению с российскими регионами, где рост числа пациентов с COVID-19 начался позже.

Эксперт полагает, что в долгосрочной перспективе пройти к нулевому показателю удастся.

«Но мы знаем абсолютно четко, что на сегодня переболели менее 1% на планете Земля, в том числе и в России. Если переболеет 30%, темпы прироста замедлятся, а после 60-70% иммунной прослойки коллективного иммунитета мы выйдем на ситуацию, когда вирус перейдет в сезонный, тогда и ситуация будет более предсказуемая. Повторяюсь, что быстрее достичь этих сроков нам поможет вакцинация», — добавил Горелов.