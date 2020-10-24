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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре оценили сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

В России уровень заболеваемости коронавирусной инфекции может начать уменьшаться в феврале-марте 2021 года. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

«Скорее всего, это февраль—март, когда мы войдем в фазу снижения», — указал он.

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Как пояснил Горелов, в течение 28 дней с обострения заболеваемости обычно продолжается максимальный прирост зараженных. В этот срок, по его словам, укладываются два инкубационных периода.

Во время первой декады ноября эпидемиологическая обстановка должна стабилизироваться. Однако статистика новых случаев заражения при этом не пойдет на убыль. «Эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться», — пояснил эксперт.

Горелов предупредил, что распространение коронавируса нельзя остановить без вакцины и формирования коллективного иммунитета у населения. По его мнению, он должен достигнуть уровня 60-70%.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

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Ранее специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова говорили, что пик заболеваемости COVID-19 пойдет на спад в начале ноября. Согласно выводам экспертов, пик будет достигнут, когда темпы роста заболеваемости будут равны приросту тестов.

По последним данным число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 1 480 646 человек. Оперативный штаб заявил 23 октября, что за сутки в стране выявили 17 340 новых случаев заболевания, что стало новым рекордом за все время распространения вируса в России.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус Россия статистика заболеваемость Роспотребнадзор
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