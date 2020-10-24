В Роспотребнадзоре оценили сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

В России уровень заболеваемости коронавирусной инфекции может начать уменьшаться в феврале-марте 2021 года. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

«Скорее всего, это февраль—март, когда мы войдем в фазу снижения», — указал он.

Как пояснил Горелов, в течение 28 дней с обострения заболеваемости обычно продолжается максимальный прирост зараженных. В этот срок, по его словам, укладываются два инкубационных периода.

Во время первой декады ноября эпидемиологическая обстановка должна стабилизироваться. Однако статистика новых случаев заражения при этом не пойдет на убыль. «Эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться», — пояснил эксперт.