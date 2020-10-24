Вирусолог назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса

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Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется летом 2021 года. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» высказал вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Виктор Зуев.

По словам специалиста, значительные улучшения в ситуации с распространением вируса можно будет наблюдать в июле следующего года.

«Пневмотропные вирусы боятся тепла. Снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация», — считает вирусолог.

Кроме того, Зуев констатировал рост числа заболевших коронавирусной инфекцией и бессимптомных носителей вируса в России.

«Это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса», — добавил эксперт. Он также допустил возможность мутации инфекции COVID-19.

«В жизни все может быть. Учитывая его широчайшее распространение, он будет подвергаться изменениям. В какую сторону — сказать трудно. Фантазировать не надо, но необходимо быть к этому готовым. Лучше заподозрить худшее, чем потом попасть в ситуацию, которую никто не ожидал», — сказал эксперт.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что уровень заболеваемости в России может начать уменьшаться в феврале-марте 2021 года.

Эксперт отметил, что обычно максимальный прирост зараженных продолжается в течение 28 дней с обострения заболеваемости. По его словам, в этот срок укладываются два инкубационных периода.

Как пояснил специалист, эпидемиологическая обстановка должна стабилизироваться во время первой декады ноября. При этом статистика новых случаев заражения не пойдет на убыль, считает специалист. Согласно его прогнозу, эпидемический процесс будет стабилен, однако вирус по-прежнему будет распространяться, заявил Горелов.

Он добавил, что без вакцины и формирования коллективного иммунитета у населения нельзя остановить распространение коронавируса. По его мнению, он должен достигнуть уровня 60–70%.