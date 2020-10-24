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Пандемия коронавируса ,  
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Врач назвал срок стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве ситуация с коронавирусом стабилизируется через одну-две недели. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в разговоре с «РИА Новости».

При этом стабилизация эпидемиологической ситуации по всей России ожидается минимум через месяц. «Снижение уровня заболеваемости будет только после Нового года», — добавил Тимаков.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо обращать внимание не столько на число новых случаев COVID-19, сколько на количество госпитализаций, и оценивать эффективность системы здравоохранения.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Накануне замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также сообщил, что стабилизация эпидемиологической ситуации ожидается в первой декаде ноября. Но, подчеркнул он, статистика новых случаев заражения не пойдет на убыль.

Горелов добавил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России может пойти на убыль в феврале-марте 2021 года.

По последним данным оперативного штаба, в России с начала пандемии зафиксировали 1 497 167 случаев коронавируса, из них 1 130 818 человек выздоровели после лечения. Общее число летальных исходов составляет 25 821.

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В конце сентября в стране начался рост новых случаев заболевания. Так, 20 октября в России впервые с начала пандемии выявили более 16,3 тыс. заболевших COVID-19. Спустя три дня — более 17,3 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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