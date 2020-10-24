Врач назвал срок стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

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В Москве ситуация с коронавирусом стабилизируется через одну-две недели. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в разговоре с «РИА Новости».

При этом стабилизация эпидемиологической ситуации по всей России ожидается минимум через месяц. «Снижение уровня заболеваемости будет только после Нового года», — добавил Тимаков.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо обращать внимание не столько на число новых случаев COVID-19, сколько на количество госпитализаций, и оценивать эффективность системы здравоохранения.

Накануне замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также сообщил, что стабилизация эпидемиологической ситуации ожидается в первой декаде ноября. Но, подчеркнул он, статистика новых случаев заражения не пойдет на убыль.