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Отравление Навального ,  
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Лавров понадеялся на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что у европейских коллег хватит здравого смысла и дальновидности для восстановления диалога между Москвой и Брюсселем в полном объеме. Такое мнение министр выразил в интервью хорватской газете Večernji list («Вечерняя газета»). Расшифровка интервью опубликована на сайте МИД России.

«К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время Вашингтон и ряд есовских столиц удваивают усилия по сдерживанию развития России, стремятся наказать нас за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов», — заявил министр.

По его словам, серьезным препятствием на пути дальнейшего упрочения российско-хорватских связей «остается раскрученная Брюсселем и рядом стран-русофобов внутри ЕС — по прямой указке Вашингтона — санкционная спираль».

«А в последнее время такая антироссийская линия существенно активизировалась. Хотелось бы надеяться, что у наших европейских коллег хватит мудрости, дальновидности, просто здравого смысла и в итоге наш диалог с Евросоюзом и его государствами-членами будет восстановлен в полном объеме на принципах добрососедства, честности, предсказуемости и открытости», — добавил министр.

Лавров выразил надежду на то, что у коллег из Евросоюза «хватит мудрости, дальновидности, просто здравого смысла», что позволит России и Евросоюзу восстановить диалог в полном объеме «на принципах добрососедства, честности, предсказуемости и открытости».

Сенаторы попросили Госдеп и Минфин США ввести санкции из-за Навального
Политика
Алексей Навальный

15 октября из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, а также Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением Навального. Кроме того, им запретили въезжать в страны ЕС, осуществлять транзит через них. Их активы в Евросоюзе также были заморожены. 

В Кремле заявили, что не видят логики в санкциях против России из-за Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новые ограничения Евросоюза являются «сознательным недружественным шагом».

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали. Спустя два дня Навального перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику «Шарите».

В начале сентября власти Германии заявили, что токсикологическая экспертиза, проведенная лабораторией бундесвера в Мюнхене, выявила наличие в организме оппозиционера следов яда из группы «Новичок». С выводами немецких специалистов позднее согласились и в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Выписали Навального из немецкой больницы 23 сентября. Его навестила канцлер ФРГ Ангела Меркель. 

Российские врачи заявляли, что до отправки основателя ФБК в Берлин в его анализах следов яда обнаружено не было.

Президент России Владимир Путин сообщил, что он лично попросил прокуратуру разрешить Алексею Навальному покинуть Россию. В свою очередь, Навальный заявил, что никаких ограничений на его выезд за рубеж не было.

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