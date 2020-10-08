Омский токсиколог ответил на обвинения Навального

Александр Сабаев (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Российские врачи определили диагноз политика Алексея Навального и тактику лечения, руководствуясь клиническими, лабораторными и инструментальными исследованиями. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. Его слова передала РБК пресс-служба Минздрава Омской области.

«У Алексея Навального есть свое видение произошедшего, и он имеет на это право», — сказал Сабаев в ответ на критику со стороны оппозиционера.

По его словам, врачи, приняв решение о диагнозе и тактике лечения, получили эффект, который позволил безопасно транспортировать Навального в другую клинику.

В сентябре Сабаев рассказал, что ухудшение здоровья политика было вызвано диетой или употреблением алкоголя. Также он утверждал, что в анализах Навального не выявили следов отравления.