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Отравление Навального ,  
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Омский токсиколог ответил на обвинения Навального

Александр Сабаев
Александр Сабаев (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Российские врачи определили диагноз политика Алексея Навального и тактику лечения, руководствуясь клиническими, лабораторными и инструментальными исследованиями. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. Его слова передала РБК пресс-служба Минздрава Омской области.

«У Алексея Навального есть свое видение произошедшего, и он имеет на это право», — сказал Сабаев в ответ на критику со стороны оппозиционера.

По его словам, врачи, приняв решение о диагнозе и тактике лечения, получили эффект, который позволил безопасно транспортировать Навального в другую клинику.

Навальный прокомментировал диагноз главного омского токсиколога
Общество
Алексей Навальный

В сентябре Сабаев рассказал, что ухудшение здоровья политика было вызвано диетой или употреблением алкоголя. Также он утверждал, что в анализах Навального не выявили следов отравления.

В интервью «РИА Новости» 8 октября Сабаев еще раз заявил, что Навальный не был отравлен. Токсиколог сообщил, что у политика было диагностировано нарушение углеводного обмена на фоне хронического панкреатита.

В свою очередь, Навальный назвал слова Сабаева ложью. Он объяснил высказывания омского токсиколога желанием «выслужиться перед начальством» для дальнейшего повышения.

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу. Спустя два дня его перевезли на лечение в Германию.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В начале сентября правительство ФРГ заявило, что в организме Навального были обнаружены следы яда из той же группы, что и «Новичок». Позже Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что оппозиционера отравили токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия.

Германия допускает причастность российских властей к отравлению Навального. В России эти обвинения отвергают и называют провокацией.

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