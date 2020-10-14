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Отравление Навального ,  
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NYT написала о версии с двойным отравлением Навального

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Эксперты в Германии считают, что вещество «Новичок», которым был предположительно отравлен оппозиционер Алексей Навальный, было растворено в воде, возможно, в чае, пишет газета The New York Times.

По словам сотрудника немецких силовых структур, говорившего с газетой на условиях анонимности, скорее всего, Навальный принял жидкость с «Новичком» в аэропорту перед полетом.

Однако, пишет газета, «немецкие ученые нашли следы «Новичка» в крови и моче Навального, а также на пластиковой бутылке, которую, как утверждают помощники оппозиционера, вынесли из номера отеля». «Исходя из этого, можно предположить, что Навальный был отравлен до прибытия в аэропорт, или, возможно, был отравлен дважды», — говорится в статье.

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Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Спустя два дня его перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику «Шарите».

В начале сентября власти Германии сообщили, что токсикологическая экспертиза, проведенная лабораторией бундесвера в Мюнхене, показала наличие в организме Навального следов яда из группы «Новичок».  К такому же выводу пришли специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Следы отравления Навального «Новичком» обнаружили эксперты лабораторий Германии, Швеции и Финляндии.

Россия отвергает обвинения в причастности к отравлению Навального и считает их провокацией. По данным российских врачей, лечивших оппозиционера до его отправки в Берлин, во время исследования анализов Навального следы яда не были обнаружены.

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МИД России отметил, что российская Генпрокуратура четыре раза направляла запросы германской стороне с просьбой предоставить результаты анализов Навального и получить к нему доступ для опроса, однако не получила ответа.

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