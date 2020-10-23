Минздрав пообещал россиянам бесплатную вакцинацию от COVID-19

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Вакцинация от коронавирусной инфекции после запуска больших объемов производства будет бесплатной для всех граждан России. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства», — сказал он.

Вакцину от коронавируса «Спутник V», о которой идет речь, зарегистрировали 11 августа. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас препарат проходит третий этап пострегистрационных испытаний. В них принимают участие 40 тыс. добровольцев.