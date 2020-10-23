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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав пообещал россиянам бесплатную вакцинацию от COVID-19

Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вакцинация от коронавирусной инфекции после запуска больших объемов производства будет бесплатной для всех граждан России. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства», — сказал он.

В центре Гамалеи сравнили эффективность вакцины и лекарств от COVID-19
Общество
Фото:АГН «Москва»

Вакцину от коронавируса «Спутник V», о которой идет речь, зарегистрировали 11 августа. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас препарат проходит третий этап пострегистрационных испытаний. В них принимают участие 40 тыс. добровольцев.

Путин призвал развернуть вакцинацию от COVID-19 по всей стране
Общество
Фото:Татьяна Макеева / Reuters

Кроме того, в октябре Минздрав одобрил еще одну вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Всего в России идет работа над 26 вакцинами от коронавируса.

Еще в июле мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что поставить прививку от коронавируса после появления вакцины можно будет бесплатно. Тогда он подчеркнул, что это будет особенно важно в осенний период, когда параллельно наступит сезонный рост заболеваемости гриппом.

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По данным оперативного штаба, только за последние сутки в стране было зарегистрировано более 17 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем за все время пандемии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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