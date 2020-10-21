Путин призвал развернуть вакцинацию от COVID-19 по всей стране

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,75) Инвестиции, 14:11
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 91,34 (-0,22) Инвестиции, 14:11
К какому типу впечатлений вы склонны по характеру РБК и ВТБ, 20:32 Власти Бразилии сообщили о смерти добровольца после вакцины AstraZeneca Общество, 20:30 Участвовавший в испытании вакцины депутат заразился коронавирусом Общество, 20:17 Помпео заявил о неравном ограничении СНВ-3 арсеналов США и России Политика, 20:10 МВД Грузии сообщило об освобождении нескольких заложников из банка Общество, 20:07 В мэрии Москвы заявили о закрытии трибун только на матче «Спартака» Спорт, 20:04 Тони Ран — об экосистеме Honor, умном доме и новых устройствах Экономика инноваций, 20:00  Академия художеств исключила возможность избрания Васильевой президентом Общество, 20:00 Деньги на колесах: как бизнес становится мобильным и как это сделать РБК и VW коммерческие автомобили, 19:57 Искусство самопрезентации: как правильно рассказывать о себе Pro, 19:52 Путин призвал развернуть вакцинацию от COVID-19 по всей стране Общество, 19:46 Таиланд начал принимать первых туристов Стиль, 19:45 Финансовый ультрахайтек: как управляют большим инвестиционным портфелем РБК и Refinitiv, 19:28 «Амур» одержал самую крупную победу над «Ак Барсом» в истории КХЛ Спорт, 19:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин призвал развернуть вакцинацию от COVID-19 по всей стране

Фото:Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Президент Владимир Путин счел необходимым развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране. Об этом глава государства заявил на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Генеральный путь борьбы (с коронавирусом) — продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальных средств защиты, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», — сказал президент.

Глава государства указал на необходимость включения в эту работу предпринимателей, причастных к производству вакцины. Кроме того, президент рекомендовал обеспечить необходимое количество производимой российской вакцины.

Как создатели вакцин против COVID-19 ищут добровольцев для исследований
Общество
Фото:Таисия Воронцова / ТАСС

В России зарегистрировано две вакцины против коронавирусной инфекции. О регистрации первой Путин объявил в августе. Она была разработана Центром им. Гамалеи и получила название «Спутник V». Вторая — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — была зарегистрирована в октябре.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Владимир Путин вакцинация коронавирус COVID-19
Материалы по теме
Путин поручил разъяснить россиянам разницу между вакцинами от COVID-19
Общество
Путин заявил о скорой регистрации второй российской вакцины от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter