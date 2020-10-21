Путин призвал развернуть вакцинацию от COVID-19 по всей стране

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Президент Владимир Путин счел необходимым развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране. Об этом глава государства заявил на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Генеральный путь борьбы (с коронавирусом) — продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальных средств защиты, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», — сказал президент.

Глава государства указал на необходимость включения в эту работу предпринимателей, причастных к производству вакцины. Кроме того, президент рекомендовал обеспечить необходимое количество производимой российской вакцины.

В России зарегистрировано две вакцины против коронавирусной инфекции. О регистрации первой Путин объявил в августе. Она была разработана Центром им. Гамалеи и получила название «Спутник V». Вторая — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — была зарегистрирована в октябре.