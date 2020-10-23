В России впервые зафиксировали более 17 тыс. заболевших COVID за сутки

Число подтвержденных случаев инфицирования за день превысило 17,3 тыс., это новый рекорд за все время пандемии. Всего заболевание выявили у 1,48 млн человек

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

По данным оперативного штаба, в России выявили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Общее число инфицированных за все время — 1 480 646 человек. Из них 1,119 млн выздоровели, число летальных исходов составило 25 525.

23 октября в России выявили новый рекорд суточного прироста числа заболевших COVID-19 за все время пандемии, предыдущий был зафиксирован тремя днями ранее: 16,3 тыс. инфицированных.

В Москве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 5478 человек — это наибольшее число заражений с 11 мая. Всего в городе заболели более 386,9 тыс. человек.