В России впервые зафиксировали более 17 тыс. заболевших COVID за сутки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 77,08 (+0,05) Инвестиции, 22 окт, 12:57
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 91,36 (+0,01) Инвестиции, 22 окт, 12:57
Мурашко заявил о тенденции к ухудшению ситуации с коронавирусом Общество, 12:18 В Москве за стоянку без номеров чаще всего эвакуировали машины BMW Авто, 12:15 Нурмагомедов и Гэтжи провели вторую дуэль взглядов на взвешивании. Видео Спорт, 12:07 Большинство россиян отдали предпочтение малоэтажной застройке Недвижимость, 12:06 Протоиерея Смирнова похоронят за алтарем храма в Москве Общество, 12:05 Lexus превратил 477-сильное купе LC 500 в полицейский автомобиль Авто, 12:01 Спецоперация ФСБ в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Видео Общество, 12:01 Беспилотная доставка: автомобили без водителей развозят продукты в Бутове Индустрия 4.0, 12:00  Почему в кризис резко выросло количество предпринимателей — Bloomberg Pro, 11:59 Мэр Калининграда объявил об отставке Общество, 11:54 Как четверти ретейлеров удалось увеличить выручку в 2020 году РБК и SAP, 11:53 В Петербурге суточное число заражений COVID-19 впервые превысило 700 Общество, 11:50 Новый куратор медиа в Минцифры назвала свои основные задачи Общество, 11:45 Бывший президент «Реала» заявил о долгах на €1 млрд из-за продажи Роналду Спорт, 11:38
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России впервые зафиксировали более 17 тыс. заболевших COVID за сутки

Число подтвержденных случаев инфицирования за день превысило 17,3 тыс., это новый рекорд за все время пандемии. Всего заболевание выявили у 1,48 млн человек
Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

По данным оперативного штаба, в России выявили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Общее число инфицированных за все время — 1 480 646 человек. Из них 1,119 млн выздоровели, число летальных исходов составило 25 525.

23 октября в России выявили новый рекорд суточного прироста числа заболевших COVID-19 за все время пандемии, предыдущий был зафиксирован тремя днями ранее: 16,3 тыс. инфицированных.

За сутки от коронавируса в России умерли 283 человека
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 5478 человек — это наибольшее число заражений с 11 мая. Всего в городе заболели более 386,9 тыс. человек.

Помимо столицы регионами с самым большим количеством инфицированных за день стали:

  • Санкт-Петербург — 710;
  • Московская область — 472;
  • Нижегородская область — 366;
  • Ростовская область — 299;
  • Свердловская область — 268;
  • Архангельская область — 263.
Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

Video

В связи с ростом числа заболевших, который наблюдается в стране с сентября, власти ввели ряд ограничительных мер. Более чем в 20 регионах власти рекомендовали или потребовали перевести на удаленную работу часть сотрудников. Для некоторых работников — например, в возрасте старше 65 лет — дистанционный формат сделали обязательным. Также в ряде субъектов ограничили проведение массовых мероприятий и работу заведений общепита.

Путин заявил об ощущении обществом «эпохи тектонических сдвигов»
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Однако жестких ограничений в стране вводить не планируют, заявил президент Владимир Путин. По его словам, сейчас необходимо проводить больше тестов на коронавирус, а также укреплять систему здравоохранения.

Число подтвержденных случаев инфицирования растет не только в России, но и по всему миру. 23 октября Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных за сутки — 423,8 тыс. человек. Перед этим максимальное количество заболевших за день было зафиксировано 17 октября (412,8 тыс.). На этом фоне МИД посоветовал россиянам воздержаться от поездок за рубеж.

Автор
Наталия Анисимова
коронавирус статистика
Материалы по теме
Еще 2779 человек вылечились от коронавируса в Москве
Общество
В Москве за сутки умерли 62 человека с коронавирусом
Общество
«Ленком» ушел на карантин из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter