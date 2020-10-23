В России впервые зафиксировали более 17 тыс. заболевших COVID за сутки
По данным оперативного штаба, в России выявили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Общее число инфицированных за все время — 1 480 646 человек. Из них 1,119 млн выздоровели, число летальных исходов составило 25 525.
23 октября в России выявили новый рекорд суточного прироста числа заболевших COVID-19 за все время пандемии, предыдущий был зафиксирован тремя днями ранее: 16,3 тыс. инфицированных.
В Москве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 5478 человек — это наибольшее число заражений с 11 мая. Всего в городе заболели более 386,9 тыс. человек.