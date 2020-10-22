В центре Гамалеи сравнили эффективность вакцины и лекарств от COVID-19

Лекарства не станут альтернативой вакцин, заявил в интервью «Известиям» директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, потому что медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос о том, можно ли рассматривать лекарства как альтернативу вакцинации.

При этом, по его словам, в ситуации с коронавирусной инфекцией все может измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против этого вируса.

В России зарегистрировано две вакцины против COVID-19. Первая вакцина была разработана Центром им. Гамалеи и получила название «Спутник V». О ее регистрации президент Владимир Путин объявил в августе. Вторая — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — была зарегистрирована в октябре.