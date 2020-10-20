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Онищенко не поверил в искусственное происхождение коронавируса

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сомневается в том, что коронавирус был создан искуственно. Об этом он сказал в эфире НСН.

По его словам, в 2013 году китайские и американские ученые совместно провели «полное геномное секвенирование [определение нуклеотидной последовательности ДНК и РНК] коронавируса и обратную рестрикцию [расщепление ДНК]».

«Но там не было ничего такого, что могло изменить его свойства, был просто воспроизведен тот же самый вирус. Просто было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим», — пояснил Онищенко.

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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Он отметил, что коронавирус преодолел межвидовой барьер, перейдя с мелких млекопитающих на человека. «Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь», — добавил он.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

В августе вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон предположили, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла возникнуть еще в 2012 году. Исследователи обнаружили диссертацию врача, который лечил китайских шахтеров. Тогда горняки очищали шахту от продуктов жизнедеятельности летучих мышей, после чего у них появились симптомы, характерные для COVID-19.

Геннадий Онищенко коронавирус
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