ВОЗ сообщила о рекордном за сутки количестве новых зараженных COVID-19

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За последние сутки в мире коронавирусом заразились 338 799 человек, что стало новым рекордом за все время пандемии. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали на Американском континенте, где за сутки заразились 122 715 человек. Следом идет Европа, где было зафиксировано 96,9 тыс. новых случаев. На третьем месте Юго-Восточная Азия, в этом регионе выявили 89,6 тыс. зараженных, по данным ВОЗ.

Предыдущий рекорд ВОЗ зафиксировала 4 октября. Тогда количество новых случаев заражения коронавирусом за день выросло на 330 тыс. человек. Лидерами по числу новых зараженных были те же регионы.

Общее число заболевших в мире, согласно статистике организации, составляет 36,002 млн. По данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 в мире заболели уже 36 337 110 человек.