ВОЗ сообщила о рекордном за сутки количестве новых зараженных COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,18) Инвестиции, 08 окт, 14:29
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 91,7 (-0,11) Инвестиции, 08 окт, 14:29
Эксперты оценили вероятность обретения популяционного иммунитета от COVID Политика, 00:00 Президент Киргизии назвал условие отставки Политика, 08 окт, 23:57 Путин призвал прекратить бои в Карабахе Политика, 08 окт, 23:38 Насколько вы готовы к неожиданностям в пути. Тест Совместный проект, 08 окт, 23:35 США ввели санкции против иранских банков Amin и Zamin Политика, 08 окт, 23:29 Закрытие Московского международного кинофестиваля. Фоторепортаж Общество, 08 окт, 23:22  В Москве за сутки умерли 33 заразившихся COVID-19 Общество, 08 окт, 23:05 Власти Москвы назвали способ избежать «более жестких ограничений» Общество, 08 окт, 22:56 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 08 окт, 22:51 СМИ сообщили о перекрытии субподрядчиками «Газпрома» дороги под Выборгом Бизнес, 08 окт, 22:44 ВОЗ сообщила о рекордном за сутки количестве новых зараженных COVID-19 Общество, 08 окт, 22:39 Штаб Трампа согласился перенести дебаты с Байденом Политика, 08 окт, 22:28 Проблемы в защите и гол Соболева. Как сборная России проиграла Швеции Спорт, 08 окт, 22:12 Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 08 окт, 22:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

ВОЗ сообщила о рекордном за сутки количестве новых зараженных COVID-19

Фото:Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

За последние сутки в мире коронавирусом заразились 338 799 человек, что стало новым рекордом за все время пандемии. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали на Американском континенте, где за сутки заразились 122 715 человек. Следом идет Европа, где было зафиксировано 96,9 тыс. новых случаев. На третьем месте Юго-Восточная Азия, в этом регионе выявили 89,6 тыс. зараженных, по данным ВОЗ.

Предыдущий рекорд ВОЗ зафиксировала 4 октября. Тогда количество новых случаев заражения коронавирусом за день выросло на 330 тыс. человек. Лидерами по числу новых зараженных были те же регионы.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 октября
Общество

Общее число заболевших в мире, согласно статистике организации, составляет 36,002 млн. По данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 в мире заболели уже 36 337 110 человек.

В Москве развернут новые временные госпитали для больных коронавирусом
Политика
Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

В России третий день подряд фиксируют более 11 тыс. новых зараженных. За последние сутки в стране зарегистрировали 11 493 новых новых случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирусом в России заразились 1,26 млн человек.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан ранее заявил, что реальное число инфицированных в мире может превышать официальную статистику в 20 раз. По его словам, эксперты ВОЗ считают заболевшими примерно 10% населения Земли. Учитывая, что на планете живут около 7,8 млрд человек, речь может идти о 780 млн зараженных.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус статистика рекорд ВОЗ
Материалы по теме
Врачи оценили утверждение о самых опасных носителях коронавируса
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 октября
Общество
За сутки в России умер 191 человек с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter