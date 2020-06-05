Британская MI5 сочла фейковой версию об искусственном появлении COVID-19
Британская контрразведка MI5 считает недостоверной информацию о том, что коронавирус был создан в китайской лаборатории. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в спецслужбе.
Газета пишет, что служба, отвечающая за внутреннюю безопасность Великобритании, назвала эту версию слухами и связала с заявлениями участников антипрививочного движения.
Комментарий из MI5 появился после того, как бывший глава разведывательной службы MI6 Ричард Дирлав в интервью The Telegraph заявил, что коронавирус был создан искусственным путем в китайской лаборатории.
Дирлав сообщил, что читал первоначальный вариант исследования, которое позже опубликовала группа норвежских и британских ученых. В нем говорилось, что некоторые элементы генетического кода коронавируса были вставлены, а не развились естественным путем. «Это произошло непреднамеренно в результате ошибки», — заключил Дирлав.