Британская MI5 сочла фейковой версию об искусственном появлении COVID-19

Ранее The Telegraph сообщила, что исследователи обнаружили вставленные элементы в генетический код коронавируса, которые не могли развиться естественно. Экс-глава разведки MI6 заявил, что это произошло как несчастный случай

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Британская контрразведка MI5 считает недостоверной информацию о том, что коронавирус был создан в китайской лаборатории. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в спецслужбе.

Газета пишет, что служба, отвечающая за внутреннюю безопасность Великобритании, назвала эту версию слухами и связала с заявлениями участников антипрививочного движения.

Комментарий из MI5 появился после того, как бывший глава разведывательной службы MI6 Ричард Дирлав в интервью The Telegraph заявил, что коронавирус был создан искусственным путем в китайской лаборатории.

Дирлав сообщил, что читал первоначальный вариант исследования, которое позже опубликовала группа норвежских и британских ученых. В нем говорилось, что некоторые элементы генетического кода коронавируса были вставлены, а не развились естественным путем. «Это произошло непреднамеренно в результате ошибки», — заключил Дирлав.