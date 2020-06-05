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Пандемия коронавируса ,  
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Британская MI5 сочла фейковой версию об искусственном появлении COVID-19

Ранее The Telegraph сообщила, что исследователи обнаружили вставленные элементы в генетический код коронавируса, которые не могли развиться естественно. Экс-глава разведки MI6 заявил, что это произошло как несчастный случай
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Британская контрразведка MI5 считает недостоверной информацию о том, что коронавирус был создан в китайской лаборатории. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в спецслужбе.

Газета пишет, что служба, отвечающая за внутреннюю безопасность Великобритании, назвала эту версию слухами и связала с заявлениями участников антипрививочного движения.

Комментарий из MI5 появился после того, как бывший глава разведывательной службы MI6 Ричард Дирлав в интервью The Telegraph заявил, что коронавирус был создан искусственным путем в китайской лаборатории.

Дирлав сообщил, что читал первоначальный вариант исследования, которое позже опубликовала группа норвежских и британских ученых. В нем говорилось, что некоторые элементы генетического кода коронавируса были вставлены, а не развились естественным путем. «Это произошло непреднамеренно в результате ошибки», — заключил Дирлав.

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Источник: JHU
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Он указал, что текст статьи несколько раз переписывался. Газета сообщает, что в апреле статью отклонили такие авторитетные научные издания, как Nature и Journal of Virology, сочтя ее непригодным для публикации. The Telegraph указывает, что затем большую часть статьи изменили таким образом, чтобы «исключить обвинения против Китая». После этого статью опубликовали в журнале Quarterly Review of Biophysics Discovery, в руководстве которого есть ведущие ученые из Стенфордского университета в США и Университета Данди.

В обнародованной версии утверждается, что неверные представления об этиологии SARS-CoV-2 могут привести к тому, что вакцина против заболевания не сработает или окажется вредоносной для людей.

ВОЗ ответила на сообщения о создании коронавируса в лаборатории
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Фото: Andrew Harnik / AP

Газета утверждает, что исследователи готовят продолжение, и статья готовится к публикации в ближайшее время. В новом тексте, с которым ознакомилась The Telegraph, говорится, что SARS-CoV-2 «удивительно хорошо адаптированный вирус для сосуществования с человеком» и может быть результатом экспериментов в лаборатории в Ухане.

Версию, что коронавирус был создан искусственно, официально предали гласности высшие представители власти США. Американский президент Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о зарождении коронавируса в лаборатории Уханя. Госсекретарь Майк Помпео утверждал, что на лабораторное происхождение SARS-CoV-2 указывает значительное количество доказательств. Собеседники Fox News говорили, что вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. ВОЗ утверждала, что коронавирус не имеет признаков искусственного происхождения.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Китай, Великобритания, MI6, разведка
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