Британская MI5 сочла фейковой версию об искусственном появлении COVID-19

Он указал, что текст статьи несколько раз переписывался. Газета сообщает, что в апреле статью отклонили такие авторитетные научные издания, как Nature и Journal of Virology, сочтя ее непригодным для публикации. The Telegraph указывает, что затем большую часть статьи изменили таким образом, чтобы «исключить обвинения против Китая». После этого статью опубликовали в журнале Quarterly Review of Biophysics Discovery, в руководстве которого есть ведущие ученые из Стенфордского университета в США и Университета Данди.

В обнародованной версии утверждается, что неверные представления об этиологии SARS-CoV-2 могут привести к тому, что вакцина против заболевания не сработает или окажется вредоносной для людей.

Газета утверждает, что исследователи готовят продолжение, и статья готовится к публикации в ближайшее время. В новом тексте, с которым ознакомилась The Telegraph, говорится, что SARS-CoV-2 «удивительно хорошо адаптированный вирус для сосуществования с человеком» и может быть результатом экспериментов в лаборатории в Ухане.

Версию, что коронавирус был создан искусственно, официально предали гласности высшие представители власти США. Американский президент Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о зарождении коронавируса в лаборатории Уханя. Госсекретарь Майк Помпео утверждал, что на лабораторное происхождение SARS-CoV-2 указывает значительное количество доказательств. Собеседники Fox News говорили, что вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. ВОЗ утверждала, что коронавирус не имеет признаков искусственного происхождения.