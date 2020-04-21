ВОЗ ответила на сообщения о создании коронавируса в лаборатории

ВОЗ подтвердила заявления Китая, который опровергал возможность искусственного создания коронавируса. Основной версией происхождения вируса является его передача от животных к людям

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Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший глобальную пандемию пневмонии нового типа, не имеет признаков искусственного происхождения. Об этом, как передает Reuters, заявил пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб на брифинге для прессы.

«Все имеющиеся свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение. Его не создали и не проводили с ним манипуляции в лабораториях», — заявил представитель организации.

Чаиб отметил, что по имеющейся сейчас информации вирус мог иметь животное происхождение. Пока неизвестно, как он смог преодолеть видовой барьер, но вероятнее всего у него был промежуточный хозяин. «Скорее всего, экологический резервуар был сформирован у летучих мышей, но то, как вирус передается от летучих мышей людям, еще предстоит выяснить», — сказал он.

Представитель ВОЗ не стал комментировать версию о том, что вирус мог случайно вырваться из лаборатории Уханьского института вирусологии.

В конце января о возможном искусственном происхождении коронавирусной инфекции заявил сенатор-республиканец Том Коттон. Он отметил, что в Ухане находится «единственная в КНР суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире». Кроме того, предположение о заражении коронавирусом в лаборатории в Ухане выдвинул телеканал Fox News со ссылкой на источники в Китае. Согласно данным телеканала, распространение коронавируса началось случайно, после того как один из сотрудников института заразился в ходе исследований. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон занимается расследованием того, откуда именно появился коронавирус SARS-CoV-2.