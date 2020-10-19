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Пандемия коронавируса ,  
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В Совбезе России заявили о риске эпидемий искусственно созданных вирусов

События, связанные с пандемией COVID-19, указали на риск появления биологических угроз, заявили эксперты. В связи с этим они предложили учесть в стратегии нацбезопасности России возможные биотеракты
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

В Совете безопасности России допустили возникновение в будущем эпидемий искусственно созданных вирусов. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, передает «РИА Новости».

«События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами», — сообщили в пресс-службе.

В связи с этим научный совет при Совете безопасности предложил внести в документы стратегического планирования «изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных <...> в том числе с созданием искусственных вирусов».

Эксперты также предложили разработать дополнительные меры реагирования на возможные теракты с использованием патогенных биологических агентов, в том числе бактерий, вирусов, генно-инженерно-модифицированных организмов и ядов биологического происхождения, передает «Интерфакс».

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Фото:Raul Sifuentes / Getty Images

В середине октября в Совете безопасности России заработала новая межведомственная комиссия по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Сформировать ее поручил президент Владимир Путин. Главой комиссии он назначил заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, также в состав нового органа вошли главы Минздрава, Минобрнауки и Минпромторга, заместители руководителей Минобороны и МЧС, президент Российской академии наук, руководитель ФМБА, глава Роспотребнадзора и другие.

Комиссия будет оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности — феномена появления устойчивости штамма возбудителей инфекции к действию препаратов.

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«Опасность инфекции действительно носит системный характер. Об этом неоднократно говорилось нашими специалистами и эпидемиологами», — объяснил создание новой комиссии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Помимо этой комиссии в России ранее были созданы еще несколько органов для борьбы с распространением коронавируса. В частности, в конце января сформирован оперативный штаб, который координирует усилия органов исполнительной власти, контролирующих распространение COVID-19. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.

В марте в России создали координационный совет по борьбе с коронавирусом, которым руководит премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда же в Госсовете сформировали рабочую группу по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Автор
Виктория Полякова
Совет безопасности России коронавирус биологическое оружие
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