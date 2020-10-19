В Совбезе России заявили о риске эпидемий искусственно созданных вирусов
В Совете безопасности России допустили возникновение в будущем эпидемий искусственно созданных вирусов. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, передает «РИА Новости».
«События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами», — сообщили в пресс-службе.
В связи с этим научный совет при Совете безопасности предложил внести в документы стратегического планирования «изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных <...> в том числе с созданием искусственных вирусов».
Эксперты также предложили разработать дополнительные меры реагирования на возможные теракты с использованием патогенных биологических агентов, в том числе бактерий, вирусов, генно-инженерно-модифицированных организмов и ядов биологического происхождения, передает «Интерфакс».