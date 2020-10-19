Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в декабре-январе. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

«В ноябре Москва планирует получить первые более-менее крупные партии вакцины от коронавируса. В декабре-январе начнем массовую вакцинацию населения», — сообщил мэр.

По словам мэра, высокое количество случаев заражения в Москве обусловлено большей населенностью по сравнению с другими городами России и с большим количеством проводимых тестов. До начала вакцинации Собянин рекомендует следовать предписанным ограничениям и соблюдать масочный режим.

Ранее Собянин говорил, что через несколько месяцев вакцина появится в «промышленных масштабах», а массовая вакцинация возможна позже. В августе министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация в России может начаться после ноября-декабря.