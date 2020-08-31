Мурашко назвал сроки массовой вакцинации от COVID людей из групп риска

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от COVID-19 людей из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября — декабря текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября — декабря», — сказал министр.

Мурашко отметил, что пострегистрационные исследования препарата начинаются уже на этой неделе.

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