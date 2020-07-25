В Минздраве подтвердили планы сделать вакцинацию от COVID-19 добровольной

Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет добровольной. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», — сказал он.

Мурашко добавил, что Минздрав собирается проводить вакцинацию населения поэтапно. Сначала вакцину дадут медицинским работникам, а также тем, «кто чаще других сталкивается с большим количеством людей».

Ранее глава Минздрава уже говорил о том, что вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной. Тогда он напомнил, что прививку в России можно сделать только при согласии гражданина.