Около 25 тыс. москвичей записались на исследование вакцины от COVID

Сотрудница поликлиники №2 с вакциной от коронавируса в холодильном боксе (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

В Москве заявку на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса «Спутник V» подали около 25 тыс. человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего принять участие в исследовании смогут 40 тыс. человек.

«Сегодня начинаются медицинские обследования первых добровольцев для выявления возможных противопоказаний», — сказано в сообщении.

В оперштабе отметили, что перед участием в исследовании врачи собирают данные о добровольце. Им необходимо изучить информацию о сопутствующих и ранее перенесенных заболеваниях, о наличии аллергии, а также лекарствах, которые принимает доброволец.

«Затем измеряют рост, вес и температуру, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхательных движений, оценивают общее состояние», — добавили в ведомстве. Помимо этого, врачи возьмут анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и C, а также проведут ПЦР- и ИФА-тестирование на коронавирус.