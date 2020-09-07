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Около 25 тыс. москвичей записались на исследование вакцины от COVID

Сотрудница поликлиники №2 с вакциной от коронавируса в холодильном боксе
Сотрудница поликлиники №2 с вакциной от коронавируса в холодильном боксе (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

В Москве заявку на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса «Спутник V» подали около 25 тыс. человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего принять участие в исследовании смогут 40 тыс. человек.

«Сегодня начинаются медицинские обследования первых добровольцев для выявления возможных противопоказаний», — сказано в сообщении.

В оперштабе отметили, что перед участием в исследовании врачи собирают данные о добровольце. Им необходимо изучить информацию о сопутствующих и ранее перенесенных заболеваниях, о наличии аллергии, а также лекарствах, которые принимает доброволец.

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Фото: пресс-служба АФК «Система»

«Затем измеряют рост, вес и температуру, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхательных движений, оценивают общее состояние», — добавили в ведомстве. Помимо этого, врачи возьмут анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и C, а также проведут ПЦР- и ИФА-тестирование на коронавирус.

В оперативном штабе напомнили, что добровольцем сможет стать совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, который не болел ОРВИ за последние две недели до исследования и не имеет этот диагноз в момент получения прививки. Кроме того, добровольцем может стать тот, кто не болел COVID-19 и не имел контактов с зараженными в последние две недели.

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Ранее директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина, Александр Гинцбург заявил, что во время пострегистрационного этапа испытаний «Спутник V» около 10 тыс. добровольцев получат плацебо (препарат без явных лечебных свойств), 30 тыс. человек — вакцину. Такое решение было принято, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность прививки.

Теги: Анастасия Ракова, Москва, коронавирус
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