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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске ограничили мобильный интернет на фоне новых протестов

Фото:EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

В Минске 18 октября снизили пропускную способность мобильного интернета в соответствии с требованием уполномоченных государственных органов. Об этом сообщил белорусский оператор А1 в Twitter.

«Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — написал оператор.

A1 пообещал сообщить о восстановлении корректного доступа, как только это станет возможным.

Об ограничении интернета сообщил и другой оператор, «МТС Беларусь».

Ранее стало известно, что в центре Минска жители заметили скопление спецтехники. Портал Tut.by передавал, что на проспекте и площади Независимости, а также у Дворца республики находится колонна автозаков.

«Радио Свобода — Беларусь» сообщила, что на Партизанском проспекте неизвестные в балаклавах пересели в гражданские автомобили. Более того, у «Нархоза» (БГЭУ) был замечен водомет.

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Накануне в столице Белоруссии прошли марши студентов и женщин. Всего на акциях протеста были задержаны 58 человек.

Митинги продолжаются в Белоруссии с 9 августа, после того как в стране прошли президентские выборы. По результатам ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его соперник от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%. Оппозиция начала требовать отмены итогов выборов. Власти сочли итоги голосования законными и обвинили западные страны в организации протестов.

«А1 Беларусь» также начал ограничивать пропускную способность 3G-сети в Минске по распоряжению властей с августа. Оператор объяснял, что власти потребовали сделать это для «обеспечения национальной безопасности». Последний раз скорость мобильного интернета ограничили 11 октября.

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