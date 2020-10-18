В Минске ограничили мобильный интернет на фоне новых протестов

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В Минске 18 октября снизили пропускную способность мобильного интернета в соответствии с требованием уполномоченных государственных органов. Об этом сообщил белорусский оператор А1 в Twitter.

«Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — написал оператор.

A1 пообещал сообщить о восстановлении корректного доступа, как только это станет возможным.

Об ограничении интернета сообщил и другой оператор, «МТС Беларусь».

Ранее стало известно, что в центре Минска жители заметили скопление спецтехники. Портал Tut.by передавал, что на проспекте и площади Независимости, а также у Дворца республики находится колонна автозаков.