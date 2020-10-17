СМИ сообщили о задержаниях на марше студентов в Минске

В ходе протестного марша студентов в Минске задержаны около семи-десяти человек. Среди них есть белорусские и российские журналисты, сообщает Tut.by.

По данным издания, силовики задерживают людей возле университета МГЛУ. Среди них корреспондент Tut.by и БелаПАН Всеволод Зарубин и журналистка Onliner Дарья Спевак.

Как сообщает Onliner, также был задержан фотокорреспондент Вадим Замировский.