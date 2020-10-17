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Протесты в Белоруссии ,  
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СМИ сообщили о задержаниях на марше студентов в Минске

Фото:johnny_cosmic / Telegram Фото:johnny_cosmic / Telegram Фото:johnny_cosmic / Telegram Фото:Влад Борисевич / onliner.by Фото:johnny_cosmic / Telegram Фото:Влад Борисевич / onliner.by Фото:Влад Борисевич / onliner.by Фото:Влад Борисевич / onliner.by
Фото: johnny_cosmic / Telegram

В ходе протестного марша студентов в Минске задержаны около семи-десяти человек. Среди них есть белорусские и российские журналисты, сообщает Tut.by.

По данным издания, силовики задерживают людей возле университета МГЛУ. Среди них корреспондент Tut.by и БелаПАН Всеволод Зарубин и журналистка Onliner Дарья Спевак.

Как сообщает Onliner, также был задержан фотокорреспондент Вадим Замировский.

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О задержании также сообщил корреспондент «РИА Новости». Его имя в реакции не назвали. Позднее агентство сообщило, что его уже отпустили. По словам журналиста, милиция задержала более десяти человек.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

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Накануне, 16 октября, начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков заявил, что милиция намерена применять огнестрельное оружие против протестующих. Он отметил, что силовики будут при этом действовать «гуманно».

Задержания на акции протеста в Минске. Фоторепортаж
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Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Согласно официальным данным, победу на них одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Сторонники лидера оппозиции Светланы Тихановской не согласны с этими результатами и считают, что в борьбе за президентский пост победила она. Белорусские власти считают, что протесты являются следствием провокации Запада.

Президент России Владимир Путин признал результаты выборов и одним из первых поздравил Лукашенко с победой. По просьбе белорусского коллеги он даже сформировал резерв силовиков, однако оба лидера пообещали воспользоваться им только в крайнем случае. В Кремле заявляли, что Россия и Белоруссия гарантируют друг другу «абсолютное невмешательство во внутренние дела».

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