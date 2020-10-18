В центре Минска заметили скопление спецтехники

Фото: vybory_smotri / tut.by / Telegram

В центре столицы Белоруссии жители заметили скопление спецтехники. Об этом сообщает Tut.by и «Радио Свобода — Беларусь».

По данным Tut.by, колонна автозаков находится на проспекте и площади Независимости, а также у Дворца республики. Также жители обнаружили несколько автозаков с силовиками в районе улицы Кулешова.

Как сообщает «Радио Свобода — Беларусь», на Партизанском проспекте неизвестные в балаклавах пересели в гражданские автомобили. Кроме того около возле «Нархоза» (БГЭУ) был замечен водомет.

Накануне в Минске прошли протестные марши студентов и женщин. По данным МВД Белоруссии, в ходе акции были задержаны 58 человек. Всего в мероприятиях приняли участие 1700 человек. Из них на женском марше присутствовали 150 человек, пояснили в ведомстве.