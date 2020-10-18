Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Экс-глава СБУ заявил о влиянии украинской «империи» до Владивостока Общество, 14:34 Эпидемиолог предупредил о потере антител у 20% заболевших COVID Общество, 14:33 Ереван предупредил о риске вспышки чумы в Нагорном Крабахе Политика, 14:30 Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 14:23 ТАСС сообщил о госпитализации двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Спорт, 14:22 Ереван обвинил Баку в отказе от вывоза раненых при помощи Красного Креста Политика, 14:12 Умер писатель Алексей Михеев Общество, 14:10 В центре Минска заметили скопление спецтехники Политика, 13:54 СМИ сообщили о падении ребенка с детской коляской в московском ТЦ Общество, 13:43 Лопес заявил об ушедшем времени Ломаченко Спорт, 13:37 В Баку снова заявили о сбитом армянском штурмовике Су-25 Общество, 13:34 В премьер-лиге сообщили о ситуации с коронавирусом в «Роторе» Спорт, 13:30 Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге РБК и Mercedes-Benz, 13:28 Московскому театру пригрозили штрафом после концерта группы «На-На» Общество, 13:18
Протесты в Белоруссии ,  
0 

В центре Минска заметили скопление спецтехники

Фото:vybory_smotri / tut.by / Telegram
Фото: vybory_smotri / tut.by / Telegram

В центре столицы Белоруссии жители заметили скопление спецтехники. Об этом сообщает Tut.by и «Радио Свобода — Беларусь».

По данным Tut.by, колонна автозаков находится на проспекте и площади Независимости, а также у Дворца республики. Также жители обнаружили несколько автозаков с силовиками в районе улицы Кулешова.

Как сообщает «Радио Свобода — Беларусь», на Партизанском проспекте неизвестные в балаклавах пересели в гражданские автомобили. Кроме того около возле «Нархоза» (БГЭУ) был замечен водомет.

Минск. Студенты

Накануне в Минске прошли протестные марши студентов и женщин. По данным МВД Белоруссии, в ходе акции были задержаны 58 человек. Всего в мероприятиях приняли участие 1700 человек. Из них на женском марше присутствовали 150 человек, пояснили в ведомстве.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, одержал победу Александр Лукашенко. Сторонники лидера оппозиции Светланы Тихановской, которая заняла второе место, не согласились с этим результатом и вышли на акции протеста. Они призвали власти провести повторные выборы и выпустить на свободу всех политических заключенных, задержанных в ходе президентской кампании и протестов. Белорусские власти считают, что протесты являются следствием провокации Запада.

Президент России Владимир Путин одним из первых признал результаты. По просьбе белорусского коллеги он даже сформировал резерв силовиков, однако оба лидера пообещали воспользоваться им только в крайнем случае.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Страны ЕС и США считают Лукашенко нелигетимным президентом. В отношении ряда белорусских чиновников и силовиков были введены санкции.

Минск акции протеста Белоруссия
Материалы по теме
СМИ сообщили о задержаниях на марше студентов в Минске
Политика
Двор отделения милиции в Минске закидали «коктейлями Молотова». Видео
Политика
На субботних акциях протеста в Белоруссии задержали 58 человек
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter