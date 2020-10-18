На субботних акциях протеста в Белоруссии задержали 58 человек

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На акциях протеста в Белоруссии, которые прошли 17 октября, задержали 58 человек. Об этом сообщает газета «Наша Нива» со ссылкой на МВД Белоруссии.

Всего на мероприятиях приняли участие 1700 человек. Из них на Женском марше присутствовали 150 человек.

Наибольшее количество задержанных на студенческом марше — 43 человека.

Пресс-служба МВД сообщает, что в субботу в различных населенных пунктах страны зафиксировано «13 очагов социально-политической активности граждан».

Накануне сообщалось, что среди задержанных на студенческом марше есть журналисты, в том числе российские. Задержания проходили возле здания университета МГЛУ.