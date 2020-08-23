Оператор объяснил медленный интернет в Минске требованием властей
Скорость мобильного интернета в Минске упала из-за требования властей. Об этом сообщается на сайте белорусского провайдера A1.
«С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети», — говорится в сообщении.
Работа интернета замедлена в некоторых районах белорусской столицы, сказал провайдер. Компания принесла пользователям свои извинения и выразила надежду на восстановление в скором времени работы сети 3G в городе.
Об отсутствии мобильного интернета в районе стелы «Минск — город-герой», где собираются протестующие, ранее 23 августа сообщал корреспондент РБК.