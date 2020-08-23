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Протесты в Белоруссии ,  
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Оператор объяснил медленный интернет в Минске требованием властей

Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Скорость мобильного интернета в Минске упала из-за требования властей. Об этом сообщается на сайте белорусского провайдера A1.

«С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети», — говорится в сообщении.

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Работа интернета замедлена в некоторых районах белорусской столицы, сказал провайдер. Компания принесла пользователям свои извинения и выразила надежду на восстановление в скором времени работы сети 3G в городе.

Об отсутствии мобильного интернета в районе стелы «Минск — город-герой», где собираются протестующие, ранее 23 августа сообщал корреспондент РБК.

В Белоруссии во время протестов против итогов президентских выборов начались проблемы с интернетом. Наблюдались перебои в работе социальных сетей и мессенджеров. Белорусский оператор «Белтелеком» объяснял проблемы с доступом к интернету кибератаками из-за рубежа. Мессенджер Viber закрыл свой офис в Минске ради безопасности сотрудников из-за проблем с интернетом.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Массовые протесты в стране продолжаются уже вторую неделю. В субботу в Минске состоялся марш противников действующего президента Александра Лукашенко, переизбравшегося на шестой срок. Когда протестующие подошли к Дворцу независимости — резиденции главы государства, Лукашенко прилетел туда на вертолете. На распространенных в Telegram видео президент в бронежилете несет в руках автомат, похожий на АК, без рожка.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

По данным Telegram-канала NEXTA, предположительно рядом с Лукашенко идет его 15-летний сын Николай в военной форме и с автоматом.

Теги: Белоруссия, интернет, протесты
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