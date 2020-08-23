Оператор объяснил медленный интернет в Минске требованием властей

В Белоруссии во время протестов против итогов президентских выборов начались проблемы с интернетом. Наблюдались перебои в работе социальных сетей и мессенджеров. Белорусский оператор «Белтелеком» объяснял проблемы с доступом к интернету кибератаками из-за рубежа. Мессенджер Viber закрыл свой офис в Минске ради безопасности сотрудников из-за проблем с интернетом.

Массовые протесты в стране продолжаются уже вторую неделю. В субботу в Минске состоялся марш противников действующего президента Александра Лукашенко, переизбравшегося на шестой срок. Когда протестующие подошли к Дворцу независимости — резиденции главы государства, Лукашенко прилетел туда на вертолете. На распространенных в Telegram видео президент в бронежилете несет в руках автомат, похожий на АК, без рожка.

По данным Telegram-канала NEXTA, предположительно рядом с Лукашенко идет его 15-летний сын Николай в военной форме и с автоматом.