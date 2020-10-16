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Протесты в Белоруссии ,  
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В МВД Белоруссии пообещали «гуманно» стрелять по протестующим

Николай Карпенков (в центре) во время разгона протестующих 6 сентября в Минске
Николай Карпенков (в центре) во время разгона протестующих 6 сентября в Минске (Фото: Дарья Бурякина / TUT.by)

В Белоруссии милиционеры готовы применить огнестрельное оружие против тех, кто «поднимет руку с заточкой» на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков, передает Tut.by.

«Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное, и самых опасных острокопытных мы с улиц уберем», — заявил он.

В МВД Белоруссии пригрозили протестующим боевым оружием
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

По его словам, демонстранты — это солдаты «цветной революции», которые не любят свою родину. Он считает, что протестующие являются организованными преступными группировками «по принципу 90-х годов». Карпенков добавил, что они хотят подняться и стать или «полевыми командирами», или депутатами, которых обогатит экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Лукашенко заявил о «хорошем кулаке» Белоруссии перед лицом Запада
Политика
Александр Лукашенко

Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель сообщил, что в стране готовится провокация, а в ее «тяжких последствиях» организаторы хотят обвинить силовиков и таким образом вдохновить жителей на новые акции протеста. В КГБ отметили, что эту информацию ведомство получило из разных источников, в том числе и от иностранных «партнерских спецслужб».

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, на выборах победил Александр Лукашенко. Сторонники лидера оппозиции Светланы Тихановской не согласились с результатами и заявили, что победу одержала она. Власти Белоруссии считают, что в организации протестов участвует Запад.

Российские власти признали итоги выборов. Президент страны Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой.

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