В МВД Белоруссии пообещали «гуманно» стрелять по протестующим

Николай Карпенков (в центре) во время разгона протестующих 6 сентября в Минске (Фото: Дарья Бурякина / TUT.by)

В Белоруссии милиционеры готовы применить огнестрельное оружие против тех, кто «поднимет руку с заточкой» на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков, передает Tut.by.

«Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное, и самых опасных острокопытных мы с улиц уберем», — заявил он.

По его словам, демонстранты — это солдаты «цветной революции», которые не любят свою родину. Он считает, что протестующие являются организованными преступными группировками «по принципу 90-х годов». Карпенков добавил, что они хотят подняться и стать или «полевыми командирами», или депутатами, которых обогатит экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.