Как прошел митинг пенсионеров в Минске. Фоторепортаж

На очередную акцию протеста против президентства Александра Лукашенко в Минске и других городах Белоруссии 12 октября вышли пенсионеры. В столице силовики применили слезоточивый газ. Сообщается о задержанных. Как прошла акция — в фоторепортаже РБК