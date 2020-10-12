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Протесты в Белоруссии ,  
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Как прошел митинг пенсионеров в Минске. Фоторепортаж

На очередную акцию протеста против президентства Александра Лукашенко в Минске и других городах Белоруссии 12 октября вышли пенсионеры. В столице силовики применили слезоточивый газ. Сообщается о задержанных. Как прошла акция — в фоторепортаже РБК
Фото:Дарья Буракина / Наша Нiва
Фото: Дарья Буракина / Наша Нiва

Пенсионеры вышли на марш в Минске днем в понедельник

Фото:johnny_cosmic / Telegram
Фото: johnny_cosmic / Telegram

Они собрались на площади Независимости у Дома правительства и оттуда пошли колонной по центральному проспекту Независимости

Фото:johnny_cosmic / Telegram
Фото: johnny_cosmic / Telegram
Участники протеста в Минске пели «Священную войну» и скандировали «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!», «Свободу нашим детям!», «Отпускай!»
Фото:Дарья Буракина / Наша Нiва
Фото: Дарья Буракина / Наша Нiва

По сравнению с акцией пенсионеров в прошлый понедельник, на улицы Минска вышло больше людей. Telegram-каналы сообщали о нескольких тысячах участников

Фото:johnny_cosmic / Telegram
Фото: johnny_cosmic / Telegram
Аналогичные акции прошли и в других городах страны: Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске
Фото:Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Силовики для разгона участников марша использовали слезоточивый газ
Фото:tut.by
Фото: tut.by
По данным Tut.by, столкновение с силовиками произошло, когда пенсионеры попытались помешать задерживать молодых людей около здания Белорусского национального технического университета
Фото:Reuters
Фото: Reuters
Кроме слезоточивого газа силовики применили светошумовые гранаты
Фото:tut.by
Фото: tut.by
После столкновения участники митинга выкрикивали: «Гранаты нам нипочем, и газ нам нипочем!»
Фото:johnny_cosmic / Telegram
Фото: johnny_cosmic / Telegram

Накануне акции в МВД заявили, что протесты в Минске стали крайне радикальными, и пригрозили протестующим применением спецсредств и боевого оружия

Фото:johnny_cosmic / Telegram
Фото: johnny_cosmic / Telegram
С начала протестов в августе только в Минске к административной ответственности привлечены около 3 тыс. человек
Фото:johnny_cosmic / Telegram
Фото: johnny_cosmic / Telegram
По данным СМИ, 12 октября на встрече в Люксембурге министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали общую позицию о включении в санкционный список Александра Лукашенко из-за жестокого подавления протестных акций в Белоруссии
Фото:johnny_cosmic / Telegram
Фото: johnny_cosmic / Telegram
Официально позиция Евросоюза насчет включения Лукашенко в черный список будет представлена на саммите ЕС 15–16 октября
Автор
Дарья Минько
мультимедиа Белоруссия митинг протест пенсионеры
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