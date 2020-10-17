МИД ФРГ заявил об уверенности в завершении строительства Nord Stream 2

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уверен в том, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен. Об этом он заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Северный поток-2» будет достроен. Вопрос в том, когда», — сказал он.

При этом глава дипведомства отметил, что отношения с Россией все равно остаются напряженными после введения санкций из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. По его словам, при таком серьезном нарушении международного права Европа должна была дать быстрый и четкий ответ.

«Поэтому и в будущем нам придется отвечать на неприемлемые действия России», — добавил он.