МИД ФРГ заявил об уверенности в завершении строительства Nord Stream 2

Германия уже не раз высказывалась в пользу строительства газопровода, несмотря на сложности в отношениях с Россией после отравления Навального. Через неделю после госпитализации оппозиционера канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не считает целесообразным связывать судьбу проекта с покушением на политика, и подчеркнула, что «Северный поток-2» должен быть достроен.
Позднее аналогичную точку зрения высказал Хайко Маас. Тогда он заявил, что сужать диалог об отравлении Навального до темы реализации «Северного потока-2» не нужно.
В середине сентября строительство газопровода поддержали главы шести правительств восточных регионов Германии. Они назвали завершение строительства «разумным и правильным», а также пояснили, что «Северный поток-2» имеет большое значение не только для Германии, но и для многих других европейских государств с точки зрения обеспечения энергоснабжения в будущем.
За строительство трубопровода также высказывался глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер. Противников «Северного потока-2» он обвинил в непоследовательности и заявил, что нельзя так часто ставить под сомнения проекты, которые рассчитаны на десятилетия.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политик оставался еще несколько дней. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». В начале сентября правительство ФРГ заявило, что обладает исчерпывающими доказательствами того, что оппозиционера отравили ядом из той же группы, что и «Новичок». В тот же день Меркель призвала Москву к ответу, власти России отрицают свою причастность к произошедшему.
В октябре Евросоюз ввел санкции против России из-за покушения на Навального. Под них попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и другие государственные деятели. Им запрещен въезд на территорию ЕС, кроме того, заморожены все их активы и средства в Евросоюзе.