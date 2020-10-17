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Отравление Навального ,  
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МИД ФРГ заявил об уверенности в завершении строительства Nord Stream 2

Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уверен в том, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен. Об этом он заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Северный поток-2» будет достроен. Вопрос в том, когда», — сказал он.

При этом глава дипведомства отметил, что отношения с Россией все равно остаются напряженными после введения санкций из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. По его словам, при таком серьезном нарушении международного права Европа должна была дать быстрый и четкий ответ.

«Поэтому и в будущем нам придется отвечать на неприемлемые действия России», — добавил он.

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Фото:Aксель Шмидт / Nord Stream 2

Германия уже не раз высказывалась в пользу строительства газопровода, несмотря на сложности в отношениях с Россией после отравления Навального. Через неделю после госпитализации оппозиционера канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не считает целесообразным связывать судьбу проекта с покушением на политика, и подчеркнула, что «Северный поток-2» должен быть достроен.

Позднее аналогичную точку зрения высказал Хайко Маас. Тогда он заявил, что сужать диалог об отравлении Навального до темы реализации «Северного потока-2» не нужно.

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В середине сентября строительство газопровода поддержали главы шести правительств восточных регионов Германии. Они назвали завершение строительства «разумным и правильным», а также пояснили, что «Северный поток-2» имеет большое значение не только для Германии, но и для многих других европейских государств с точки зрения обеспечения энергоснабжения в будущем.

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Фото:Антон Ваганов / Reuters

За строительство трубопровода также высказывался глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер. Противников «Северного потока-2» он обвинил в непоследовательности и заявил, что нельзя так часто ставить под сомнения проекты, которые рассчитаны на десятилетия.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политик оставался еще несколько дней. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». В начале сентября правительство ФРГ заявило, что обладает исчерпывающими доказательствами того, что оппозиционера отравили ядом из той же группы, что и «Новичок». В тот же день Меркель призвала Москву к ответу, власти России отрицают свою причастность к произошедшему.

В октябре Евросоюз ввел санкции против России из-за покушения на Навального. Под них попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и другие государственные деятели. Им запрещен въезд на территорию ЕС, кроме того, заморожены все их активы и средства в Евросоюзе.

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