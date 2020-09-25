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Экономика ,  
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Министр экономики Германии вступился за «Северный поток-2»

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено. Об этом заявил глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер в интервью газете Handelsblatt.

«Проблематично ставить под сомнение проекты, которые рассчитаны на несколько десятилетий, каждую пару месяцев», — сказал Альтмайер.

Министр обвинил критиков проекта в непоследовательности. По его мнению, они не связывают «Северный поток — 2» с импортом российского газа в Европу в целом. Поэтому те, кто призывает к остановке проекта должны ответить на вопрос, «откуда в будущем будет поступать газ», добавил Альтмайер.

Разговоры об остановке реализации российско-германского проекта «Северный поток-2» возобновились после того, как власти ФРГ заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок». В западны странах полагают, что к отравлению политика могут быть причастны российские власти.

Лавров назвал завершение «Северного потока-2» делом чести для ФРГ
Политика
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отношение к газопроводу необходимо пересмотреть: после отравления Навального его нельзя расценивать исключительно как экономический проект.

В то же время в США заявили, что создадут коалицию для блокирования строительства газопровода. Вашингтон считает «Северный поток — 2» угрозой энергетической безопасности Европы.

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При этом Кремль призывает не увязывать дело Навального с «Северным потоком-2». Также Москва отрицает наличие запасов «Новичка» в России и считает безосновательными обвинения в причастности к случившемуся с оппозиционером.

До инцидента с Навальным канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что, несмотря на американские санкции, Берлин смотрит на проект газопровода с экономической точки зрения и считает, что его необходимо завершить.

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