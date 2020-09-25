Министр экономики Германии вступился за «Северный поток-2»

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено. Об этом заявил глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер в интервью газете Handelsblatt.

«Проблематично ставить под сомнение проекты, которые рассчитаны на несколько десятилетий, каждую пару месяцев», — сказал Альтмайер.

Министр обвинил критиков проекта в непоследовательности. По его мнению, они не связывают «Северный поток — 2» с импортом российского газа в Европу в целом. Поэтому те, кто призывает к остановке проекта должны ответить на вопрос, «откуда в будущем будет поступать газ», добавил Альтмайер.

Разговоры об остановке реализации российско-германского проекта «Северный поток-2» возобновились после того, как власти ФРГ заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок». В западны странах полагают, что к отравлению политика могут быть причастны российские власти.