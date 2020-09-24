Отравление Навального , 24 сен, 19:04
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Литва приняла резолюцию с призывом приостановить «Северный поток — 2»
Сейм Литвы 24 сентября принял резолюцию из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным, в которой призвал приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
В документе говорится, что отравление Навального показывает, что Москва не готова поменять «свое агрессивное и циничное отношение» к представителям оппозиции. «Отравление Алексея Навального лишний раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.
В Вильнюсе отметили, что «Северный поток-2» не имеет экономической основы и является геополитическим проектом.
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