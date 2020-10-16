США предупредили Турцию о «серьезных последствиях» из-за испытаний С-400

ЗРК С-400 (Фото: Getty Images)

Турции грозят «потенциально серьезные последствия», если информация об испытании российских С-400 подтвердится, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортагус.

«В случае подтверждения мы самым решительным образом осудим тестовый запуск ракеты С-400 как несовместимый с обязанностями Турции в качестве союзника по НАТО и стратегического партнера США», — заявила Ортагус.

Ранее турецкий военный журнал M5 сообщил, что военные приступили к испытанию российских ЗРК С-400 в районе города Синоп на севере страны.

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