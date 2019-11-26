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Турция пообещала не интегрировать С-400 с системами НАТО
Представитель президента Турции пообещал, что российские С-400 не будут работать вместе с системами НАТО
Зенитно-ракетный комплекс C-400 (Фото: Министерство обороны РФ / Global Look Press)

Турция будет использовать российские зенитные ракетные системы С-400 отдельно от систем НАТО, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калин на форуме в Берлине, передает Anadolu.

«С-400 не будут интегрированы в системы безопасности или ПВО НАТО», — сказал он.

Калин уточнил, что Турция не считает С-400 угрозу для программы закупки американских истребителей F-35, в которой участвовала Анкара. По его словам, турецкая сторона не хочет, чтобы что-либо мешало этой программе.

Политика
Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

Турция и Россия заключили контракт на покупку полка С-400 в 2017 году, сумма соглашения составила $2,5 млрд. Москва завершила поставки летом 2019 года. Контракт подразумевал возможность опциона на еще один полк С-400, «Рособоронэкспорт» уже передал Турции техническое задание и ведет переговоры о финансовой части сделки.

Против поставок С-400 Турции выступали США, из-за этой сделки Вашингтон приостановил участие Анкары в программе по созданию и закупке истребителей F-35. В Пентагоне заявляли, что С-400 спроектированы с задачей «сбивать именно такие самолеты, как F-35».

После завершения поставок С-400 США призвали Турцию избавиться от них. В Госдепе напомнили, что республика может попасть под действие санкций по закону CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).

25 ноября Bloomberg и газета Milliyet со ссылкой на источники сообщили, что Турция начала испытывать радары С-400. По данным газеты, Анкара планирует запустить истребители F-16, чтобы проверить связь между системами ПВО и самолетами.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Турция, С-400
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