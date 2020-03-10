Эрдоган сообщил о смягчении позиции США по С-400

ЗРС С-400 (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Соединенные Штаты смягчили свою позицию по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает CNN Turk.

Отвечая на вопросы журналистов после возвращения из Брюсселя о положении дел с американскими комплексами Patriot, ради поставок которых Вашингтон требует от Анкары отказаться от ранее приобретенных у Москвы С-400, Эрдоган сообщил, что позиция США уже не столь категорична.

«Позиция США по С-400 немного смягчилась. Теперь они просят не вводить их в эксплуатацию», — заявил турецкий лидер.

6 марта Эрдоган заявил, что зенитно-ракетные комплексы С-400 будут развернуты в Турции в апреле. По словам президента, ЗРК являются собственностью страны, и турецкие военные продолжают обучаться работе на них. При этом Эрдоган отметил, что Анкара готова купить у Вашингтона комплексы Patriot, если США готовы их поставлять.