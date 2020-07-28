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Политика ,  
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Чемезов раскрыл Путину стоимость контракта с Турцией на поставку С-400

Глава «Ростеха» впервые официально назвал сумму контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400. Он также сообщил, что возможно в страну будет поставлена вторая партия ЗРК
Владимир Путин и Сергей Чемезов
Владимир Путин и Сергей Чемезов (Фото: kremlin.ru)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов официально объявил стоимость контракта с Турцией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400. На встрече с президентом Владимиром Путиным он сообщил, что Россия получила за них $2,5 млрд.

«Досрочно было выполнено обязательство и поставка осуществлена ЗРК С‑400 «Триумф» в Турцию, это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, сумма контракта составила два с половиной  миллиарда долларов. Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки», — заявил Чемезов.

Контракт на поставку ЗРК С-400 был заключен в 2017 году. О том, что стоимость сделки составила $2,5 млрд, со ссылкой на источник в турецком правительстве в 2017 году сообщал Bloomberg.

Что такое С-400

С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — российская ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в апреле 2007 года.

ЗРС способна поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км. С-400 может сбивать на дальности до 60 км и баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных объектов, удаленных до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические — до 25 км.

Покупка российских ЗРК стала одной из причин порчи отношений между Анкарой и Вашингтоном как союзников по НАТО. Санкции против Турции за военно-техническое сотрудничество с Россией вошли в верcию оборонного бюджета США на следующий год, которую предложила палата представителей Конгресса. В сенатской версии бюджета такие меры не предусмотрены. Каким будет документ в окончательном варианте, решат при согласовании конгрессмены и сенаторы.

В сенате даже предлагали выкупить у Турции российские С-400 за счет Пентагона, а Турция должна обязаться не покупать военную технику, не соответствующую стандартам НАТО. В Москве заявили, что реэкспорт проданных ЗРК без согласия России невозможен.

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Политика
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

Развертывание комплексов в Турции задержалось из-за пандемии коронавируса. Однако 8 июля портал Fighter Jets World сообщил, что турецкие военные приступили к испытаниям С-400 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары. Они начались 4 июля и продлятся до 26 ноября. В публикации отмечалось, что Турция проигнорировала предупреждения США о возможных санкциях в случае начала испытаний.

Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил о готовности купить у США ЗРК Patriot. Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман в марта 2020 года ответил, что США не будут поставлять Турции свои зенитно-ракетные комплексы, пока Анкара не вернет в Россию полученные С-400.

Авторы: Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
Теги: Сергей Чемезов, C-400, «Ростех»
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