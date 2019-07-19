Кто заинтересован в российских С-400

В августе прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявлял, что Россия получила десять заявок на поставку С-400. В числе потенциальных покупателей СМИ упоминали Вьетнам, Индонезию, Египет, Марокко и Иран. Интерес к С-400 также декларировали официальные лица Ирака и Бахрейна. Однако, по открытым источникам, предметные переговоры ведут пока три страны.

США будут стараться давить на государства, которые еще не подписали контракты, так как это проще, чем пытаться воздействовать уже после подписания и реализации сделки, предположил в разговоре с РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Даже в случае заключения контрактов американские санкции тормозят их реализацию, утверждает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Главная проблема — преследование банков, которые обслуживают сделки, говорит эксперт.

Индия

Контракт подписан в октябре 2018 года на сумму $5,4 млрд. Ожидаемая дата доставки — август 2023 года. Объем поставок — пять дивизионов. Шансы на реализацию высокие.

В среду первый заместитель министра обороны Индии Шипад Наик заявил, что поставки российских С-400 должны завершиться к апрелю 2023 года. Госсекретарь США Майкл Помпео призывал Нью-Дели отказаться от сотрудничества с Россией в военной сфере. Расчеты за С-400 будут осуществляться с помощью специального механизма, предполагающего использование национальных валют двух стран, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. После того как в 2017 году США ввели санкции против «Рособоронэкспорта», Индия перестала совершать платежи по оружейным контрактам российской стороне, утверждает агентство.

Переговоры о продаже С-400 протекают медленно, но Индия не намерена отказываться от закупок ЗРК, считает бывший ведущий финансовый советник индийского Минобороны, эксперт Института оборонных исследований в Нью-Дели Амит Коушиш. «Введя санкции против китайских структур и пригрозив этим шагом Турции, США загоняют сами себя в угол, так как Индия вряд ли отреагирует на этот прессинг», — сказал аналитик РБК.

Несмотря на договоренности об оплате и согласование даты начала поставок С-400, в Нью-Дели намерены убедить США не вводить санкции в виде исключения, констатирует Bloomberg. Однако пока иммунитета от американских санкций для сделок с Россией не получила ни одна страна.

По словам Коушиша, сложно прогнозировать, получит ли Нью-Дели иммунитет от санкций, но просьбы Индии — не лучший шаг с точки зрения имиджевой составляющей. «Если США откажутся сделать для Индии исключение, это нанесет серьезный ущерб интересам Вашингтона, так как за последние 10–15 лет объем закупок Индией товаров военного назначения у США вырос с нуля до $17 млрд», — пояснил эксперт.

Индия — крупный игрок и очень ревностно относится к собственному суверенитету, сказал РБК эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Куприянов: «Разумеется, Нью-Дели неприятно, когда ему говорят, что и у кого ему можно покупать. Поэтому, учитывая, что контракт по С-400 уже был согласован, он будет исполнен».

Саудовская Аравия

Контракт подписан в мае 2017 года, дата начала доставки компонентов и стоимость неизвестны. Шансы на реализацию — ниже среднего.

Хотя в ноябре 2017 года в ФСВТС заявили, что контракт на поставку систем был подписан в мае того же года, в феврале нынешнего года глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Москва и Эр-Рияд проводят дополнительные консультации о судьбе контракта. «Наши специалисты продолжают обсуждение взаимоприемлемых условий для вступления в силу контракта на поставку ЗРС С-400», — заявили в феврале 2019 года в ФСВТС.

Сделка по С-400 стала бы разумным шагом для укрепления обороноспособности Саудовской Аравии, особенно в условиях нестабильности на Ближнем Востоке и роста противоречий между Эр-Риядом и Тегераном, считает руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов. В то же время для саудовцев покупка С-400 — резкий жест, способный испортить отношения с США, импульс развитию которых дал приход в Белый дом Трампа. Поэтому контракт в итоге вряд ли будет подписан, полагает эксперт: «Скорее тема С-400 используется Саудовской Аравией как попытка получить более выгодные сделки от США, а Россией — для улучшения своего имиджа».

Переговоры вряд ли будут завершены в ближайшем будущем, утверждает эксперт РСМД Юрий Бармин. «Во-первых, Эр-Рияд настаивает на передаче технологий к С-400 для их производства в стране, на что в Москве могут не пойти. Во-вторых, при закупках российских ЗРК у саудовцев могут возникнуть проблемы с приобретением у США систем Patriot, даже если им удастся избежать санкций CAATSA, что тоже не гарантировано», — объясняет он.

Катар

Переговоры ведутся, шансы на реализацию низкие.

О том, что Катар заинтересован в приобретении С-400, посол эмирата в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя заявил в январе 2018 года. Тогда, по его словам, переговоры находились в продвинутой стадии. Впрочем, в марте этого года глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани утверждал, что конкретных договоренностей о закупках С-400 достигнуто не было.

18 июля аль-Аттыйя сказал, что Доха не подвергается напрямую давлению Вашингтона из-за стремления купить С-400, но такая возможность учитывается. «Если ты взаимодействуешь с США, то необходимо понимать последствия санкций для бизнеса твоей страны и национальных интересов, — заметил он в интервью порталу News.ru. — Конечно, подобные условия (санкции против Турции. — РБК) делают для нас покупку систем затруднительной, но это не значит, что мы свернем взаимодействие с Россией в сфере ВТС».

Катар сам принимает решения о военных закупках, но фактор санкций США при этом учитывается, подтвердил РБК дипломатический источник в Дохе. Катар действительно хочет купить С-400, а факт, что Турция совершила покупку, может придать импульс переговорам. «Турция — наш региональный политический и военный партнер, и, купив С-400, она в некотором роде преодолела психологический барьер для региона. Можно сказать, что другие страны могут взять с нее пример», — пояснил он. Впрочем, оговорился дипломат, ему не известно об активных переговорах об С-400 между Москвой и Дохой.

В отличие от Саудовской Аравии Катар обладает достаточно маленькой территорией, так что эффективность С-400 здесь будет не столь высокой, говорит Юрий Бармин. «Эти переговоры зависли, и вряд ли стоит ждать прорыва. Ни одна из сторон пока не продемонстрировала серьезности намерений по этому вопросу, и в Москве не видят стремления Дохи закупить С-400», — резюмировал эксперт.