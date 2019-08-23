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Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
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США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot
Такое решение было принято на фоне покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400, первый этап поставок которых состоялся в июле
Противоракетная система Patriot (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Соединенные штаты официально отозвали предложение, сделанное Турции, о покупке противоракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Государственного департамента США.

«Мы регулярно заявляли Турции, что наше предложение по Patriot потеряет свою силу, если они получат [российские] системы С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек», — сказал он.

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Эрдоган отказался разорвать контракт по C-400 ради поставок Patriot

Россия и Турция заключили соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 в декабре 2017 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд. США выступили против соглашения между Москвой и Анкарой, на протяжении двух лет убеждая турецкие власти вместо С-400 приобрести американские противоракетные комплексы Patriot. В декабре прошлого года Госдепартамент одобрил продажу этих систем Анкаре. При этом в Турции заявили, что сделка с США будет для нее не выгодной, так как Вашингтон предлагал приобрести системы Patriot за $3,5 млрд.

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Турция пообещала купить еще партию С-400 при отказе США продавать Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что Анкара выдвигала свои требования к контракту по американским Patriot, однако Вашингтон не смог их исполнить. На фоне заключения контракта между Россией и Турцией на поставки С-400 Пентагон принял решение приостановить поставку в Турцию истребителей F-35. Как поясняли в американском военном ведомстве, такое решение было принято из-за того, что система С-400 несет угрозу для безопасности самолетов F-35. При этом Эрдоган говорил, что сделка с Москвой по С-400 не должна никак быть связана с закупкой F-35, а также безопасностью НАТО.

Первый этап поставок российских ЗРК в Турцию состоялся в июле. Из России было совершено 30 авиарейсов с компонентами С-400 на борту. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поставка из России второй батареи С-400 запланирована на август—сентябрь.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ЗРК Patriot, Турция
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