США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot

Такое решение было принято на фоне покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400, первый этап поставок которых состоялся в июле

Противоракетная система Patriot (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Соединенные штаты официально отозвали предложение, сделанное Турции, о покупке противоракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Государственного департамента США.

«Мы регулярно заявляли Турции, что наше предложение по Patriot потеряет свою силу, если они получат [российские] системы С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек», — сказал он.

Россия и Турция заключили соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 в декабре 2017 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд. США выступили против соглашения между Москвой и Анкарой, на протяжении двух лет убеждая турецкие власти вместо С-400 приобрести американские противоракетные комплексы Patriot. В декабре прошлого года Госдепартамент одобрил продажу этих систем Анкаре. При этом в Турции заявили, что сделка с США будет для нее не выгодной, так как Вашингтон предлагал приобрести системы Patriot за $3,5 млрд.