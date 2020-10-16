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СМИ сообщили об испытании в турецком Синопе российских С-400

Видео: Konuya Dair/youtube
Видео: Konuya Dair/youtube
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Турецкие военные приступили к испытанию российских ЗРК С-400 в районе города Синоп на севере страны. Об этом сообщает турецкий военный журнал M5.

Как передает Reuters со ссылкой на видеозаписи, имеющиеся в распоряжении агентства, на Черноморском побережье Турции, где должны были пройти испытания С-400, выпущена ракета. Также агентство передает, что 14 октября Управление океанографии ВМС Турции уведомляло о намерениях провести огневые военные учения с 16 по 17 октября.

В Минобороны Турции агентству отказались подтвердить или опровергнуть информацию об учениях.

Контракт на поставку комплексов С-400 Россия и Турция заключили в 2017 году. В ноябре 2019 года Москва досрочно передала Анкаре четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд.

СМИ узнали об испытании Турцией ЗРК С-400 с американскими истребителями
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Зенитный ракетный комплекс С-400


Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын в ноябре 2019 года обещал, что Анкара будет использовать российские ЗРК С-400 отдельно от систем НАТО. По его словам, Турция не считает С-400 угрозой для программы закупки американских истребителей F-35.

Турция пообещала не интегрировать С-400 с системами НАТО
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В июле конгрессмены от Республиканской и Демократической партий разработали проект закона о введении санкций против Турции из-за покупки ЗРК С-400. Обосновывая это решение, республиканец Адам Кинзингер заявил, что Турция проигнорировала предупреждения своих партнеров по НАТО о недопустимости покупки вооружения российского производства и должна ответить за это. Представительница Демократической партии Эбигейл Спанбергер высказала мнение, что действия Турции несовместимы с безопасностью США и их союзников. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри ранее называл покупку Турцией российских ЗРК главным раздражителем в отношениях с США.

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