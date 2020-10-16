СМИ сообщили об испытании в турецком Синопе российских С-400

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Турецкие военные приступили к испытанию российских ЗРК С-400 в районе города Синоп на севере страны. Об этом сообщает турецкий военный журнал M5.

Как передает Reuters со ссылкой на видеозаписи, имеющиеся в распоряжении агентства, на Черноморском побережье Турции, где должны были пройти испытания С-400, выпущена ракета. Также агентство передает, что 14 октября Управление океанографии ВМС Турции уведомляло о намерениях провести огневые военные учения с 16 по 17 октября.

В Минобороны Турции агентству отказались подтвердить или опровергнуть информацию об учениях.

Контракт на поставку комплексов С-400 Россия и Турция заключили в 2017 году. В ноябре 2019 года Москва досрочно передала Анкаре четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд.